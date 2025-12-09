To grudzień, czy kwiecień? Nawet 13 stopni w tym regionie. Najnowsza prognoza IMGW zaskakuje

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-09 19:01

IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody na środę (10 grudnia 2025 r.) dla Polski. Na południowym zachodzie kraju termometry pokażą 13 stopni Celsjusza. Słońce będzie aktywne, ale przydadzą się również parasole. Temperatury, opady deszczu i prędkość wiatru - to wszystko analizujemy w materiale, poświęconym pogodzie na jutro.

Chmury

i

Autor: Unsplash.com Chmury

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z wtorku na środę, 9/10 grudnia 2025

Ani śladu zimy, za to cieplej i miejscami deszczowo - nowa prognoza pogody zaskoczy wszystkich tych, którzy kojarzą grudzień przede wszystkim ze śniegiem i niskimi temperaturami. Już w prognozie IMGW na noc z wtorku na środę, 9/10 grudnia 2025 widać plusowe wartości, nie ma mowy o mrozach. Na północy, wschodzie i w centrum okresami pojawią się  opady deszczu. Na północnym wschodzie kierowcom i pieszym życie utrudni mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów. Zalecamy ostrożność i zachowanie koncentracji, zwłaszcza za kierownicą. W rejonach podgórskich temperatury odczuwalne obniży porywisty wiatr.

Polecany artykuł:

Święta coraz bliżej, a tu taka prognoza! Wiemy, kiedy mróz wróci. Padła konkret…

Nawet 13 stopni we Wrocławiu. Najnowsza prognoza pogody

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na środę (10 grudnia) wynika, że na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie duże, tylko początkowo od południowego zachodu ku centrum, a po południu na południowy wschód kraju będzie przemieszczać się strefa przejaśnień i rozpogodzeń.

- Na północnym wschodzie i północy okresami opady deszczu. Wieczorem przelotne opady deszczu także na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich porywisty, południowo-zachodni i zachodni - czytamy w synoptycznej prognozie pogody na najbliższe godziny.

O typowo zimowych temperaturach możemy zapomnieć. Mało tego, na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie zrobi się... wiosennie! Jak to wygląda we szczegółach? - Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza Podkarpaciu, około 10 stopni w centrum, do 13 na południowym zachodzie - wylicza IMGW. 

Wygląda na to, że w tym tygodniu zima z prawdziwego zdarzenia nie wróci do Polski. Wbrew wcześniejszym prognozom, nawet 14 grudnia przyniesie temperatury wyraźnie na plusie. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem
Pytanie 1 z 12
Gdy wrzesień bez deszczów będzie...
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA ŚRODĘ
PROGNOZA IMGW