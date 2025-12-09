To grudzień, czy kwiecień? Nawet 13 stopni w tym regionie. Najnowsza prognoza IMGW zaskakuje

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z wtorku na środę, 9/10 grudnia 2025

Ani śladu zimy, za to cieplej i miejscami deszczowo - nowa prognoza pogody zaskoczy wszystkich tych, którzy kojarzą grudzień przede wszystkim ze śniegiem i niskimi temperaturami. Już w prognozie IMGW na noc z wtorku na środę, 9/10 grudnia 2025 widać plusowe wartości, nie ma mowy o mrozach. Na północy, wschodzie i w centrum okresami pojawią się opady deszczu. Na północnym wschodzie kierowcom i pieszym życie utrudni mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów. Zalecamy ostrożność i zachowanie koncentracji, zwłaszcza za kierownicą. W rejonach podgórskich temperatury odczuwalne obniży porywisty wiatr.

Nawet 13 stopni we Wrocławiu. Najnowsza prognoza pogody

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na środę (10 grudnia) wynika, że na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie duże, tylko początkowo od południowego zachodu ku centrum, a po południu na południowy wschód kraju będzie przemieszczać się strefa przejaśnień i rozpogodzeń.

- Na północnym wschodzie i północy okresami opady deszczu. Wieczorem przelotne opady deszczu także na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich porywisty, południowo-zachodni i zachodni - czytamy w synoptycznej prognozie pogody na najbliższe godziny.

O typowo zimowych temperaturach możemy zapomnieć. Mało tego, na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie zrobi się... wiosennie! Jak to wygląda we szczegółach? - Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza Podkarpaciu, około 10 stopni w centrum, do 13 na południowym zachodzie - wylicza IMGW.

Wygląda na to, że w tym tygodniu zima z prawdziwego zdarzenia nie wróci do Polski. Wbrew wcześniejszym prognozom, nawet 14 grudnia przyniesie temperatury wyraźnie na plusie. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".