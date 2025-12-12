Mgły i przejaśnienia w prognozie IMGW na 13 grudnia 2025

Według prognozy IMGW, w sobotę 13 grudnia 2025 roku w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i przejściowo w centrum kraju możliwe są również rozpogodzenia. Niestety, początkowo miejscami pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do 100 metrów, zwłaszcza na południu - tam mgły osadzające szadź.

Opady deszczu i śniegu – gdzie spodziewać się najgorszej pogody?

Głównie na północy i wschodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu. Na Mazurach i Suwalszczyźnie po południu możliwe są również opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od około 3°C na północnym wschodzie i w rejonie dłużej utrzymujących się mgieł do 8°C na zachodzie, wybrzeżu i lokalnie na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem po południu wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, początkowo z kierunków południowych, później skręcający na zachodni.

Nocne opady i przymrozki – noc z 13 na 14 grudnia

W nocy z 13 na 14 grudnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, początkowo na południu i południowym wschodzie, później na północnym zachodzie kraju. Okresami wystąpią opady deszczu, przemieszczające się z północnego-zachodu i północy na południowy wschód kraju. Na krańcach północno-wschodnich i w rejonach podgórskich możliwe są również opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od około 0°C na południu do 5°C na wybrzeżu. W rejonach podgórskich spadek temperatury lokalnie do -2°C, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem także dość silny i w porywach około 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągnąć do 55 km/h.

Jak przygotować się na zmienne warunki pogodowe?

Z uwagi na zmienne warunki pogodowe, warto odpowiednio się przygotować. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach, zwłaszcza w rejonach występowania mgieł i opadów. Pieszym zaleca się noszenie odblasków, aby być widocznym na drodze. Warto również śledzić aktualne komunikaty IMGW, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o pogodzie.

Źródło: IMGW