Śniegu brak, ale IMGW widzi dwa problemy. Mamy szczegółową prognozę pogody dla Polski

IMGW zaktualizował pogodę na jutro (15 grudnia). Synoptycy ostrzegają - w nocy problemem będzie marznąca mżawka, powodująca gołoledź. Co więcej, widoczność może być ograniczona, a to za sprawą mgieł i silnych zamgleń.

W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatury mogą spaść poniżej zera, ale w ciągu dnia temperatury maksymalne w całej Polsce będą wyraźnie na plusie.

Lokalnie temperatury obniży silny wiatr. Szczegółową prognozę pogody na poniedziałek omawiamy poniżej.

IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek, 14/15 grudnia 2025

W kalendarzu mamy już połowę grudnia, a nadejścia srogiej zimy wciąż nie ma. W nocy z niedzieli na poniedziałek odnotujemy pojedyncze akcenty, związane z tą porą roku. Na południu kraju pojawi się delikatny mróz. -1 i -2 stopnie mogą się pojawić na termometrach w województwach:

śląskim

podkarpackim

małopolskim (w górach do -5 stopni)

świętokrzyskim

opolskim

Niskie temperatury to nie wszystko. IMGW widzi jeszcze dwa problemy. - W nocy na południu i południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite, na zachodzie i miejscami w centrum z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie możliwe opady mżawki. W Beskidzie Niskim zachmurzenie całkowite i możliwe słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź - zapowiada Instytut.

Pogoda na jutro: Poniedziałek z porywistym wiatrem i porannymi mgłami

Na początku miesiąca prognozy wskazywały na konkretny atak zimy w okolicach 15 grudnia. Wygląda na to, że - przynajmniej na razie - Polacy takowego unikną. Na poniedziałek IMGW zapowiada:

Poranne lokalne mgły zanikające, ograniczające widzialność do 300 metrów. W Beskidzie Niskim możliwą mżawkę;

Temperaturę maksymalną od 3 stopni Celsjusza na południu, około 5 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 7 stopni na zachodzie;

Na północnym wschodzie i południu porywisty wiatr, w Bieszczadach w porywach do 55 km/h.

Poniedziałek będzie najcieplejszy w okolicach Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Olsztyna i Wrocławia. Chłodniej w Małopolsce i na Podlasiu. Szczegóły widać na mapie, przygotowanej przez IMGW:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na poniedziałek, 15 grudnia