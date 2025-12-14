Śniegu brak, ale IMGW widzi dwa problemy. Mamy szczegółową prognozę pogody dla Polski

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-14 12:14

Pogoda na poniedziałek (15 grudnia 2025) dla Polski, przekazana przez synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie zapowiada ataku zimy. Eksperci nie przewidują opadów śniegu, ale to nie znaczy, że warunki na drogach będą dobre. W najnowszej prognozie widzimy m.in. marznącą mżawkę, zamglenia oraz porywisty wiatr. Szczegóły na se.pl.

Prognoza pogody, zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Unsplash.com Prognoza pogody, zdjęcie ilustracyjne
  • IMGW zaktualizował pogodę na jutro (15 grudnia). Synoptycy ostrzegają - w nocy problemem będzie marznąca mżawka, powodująca gołoledź. Co więcej, widoczność może być ograniczona, a to za sprawą mgieł i silnych zamgleń. 
  • W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatury mogą spaść poniżej zera, ale w ciągu dnia temperatury maksymalne w całej Polsce będą wyraźnie na plusie. 
  • Lokalnie temperatury obniży silny wiatr. Szczegółową prognozę pogody na poniedziałek omawiamy poniżej.

IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek, 14/15 grudnia 2025

W kalendarzu mamy już połowę grudnia, a nadejścia srogiej zimy wciąż nie ma. W nocy z niedzieli na poniedziałek odnotujemy pojedyncze akcenty, związane z tą porą roku. Na południu kraju pojawi się delikatny mróz. -1 i -2 stopnie mogą się pojawić na termometrach w województwach:

  • śląskim
  • podkarpackim
  • małopolskim (w górach do -5 stopni)
  • świętokrzyskim
  • opolskim

Niskie temperatury to nie wszystko. IMGW widzi jeszcze dwa problemy. - W nocy na południu i południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite, na zachodzie i miejscami w centrum z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie możliwe opady mżawki. W Beskidzie Niskim zachmurzenie całkowite i możliwe słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź - zapowiada Instytut.

Polecany artykuł:

Nadciąga arktyczny mróz. Gigantyczne ochłodzenie kwestią dni. Nawet 30 stopni p…

Pogoda na jutro: Poniedziałek z porywistym wiatrem i porannymi mgłami

Na początku miesiąca prognozy wskazywały na konkretny atak zimy w okolicach 15 grudnia. Wygląda na to, że - przynajmniej na razie - Polacy takowego unikną. Na poniedziałek IMGW zapowiada:

  • Poranne lokalne mgły zanikające, ograniczające widzialność do 300 metrów. W Beskidzie Niskim możliwą mżawkę;
  • Temperaturę maksymalną od 3 stopni Celsjusza na południu, około 5 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 7 stopni na zachodzie;
  • Na północnym wschodzie i południu porywisty wiatr, w Bieszczadach w porywach do 55 km/h.

Poniedziałek będzie najcieplejszy w okolicach Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Olsztyna i Wrocławia. Chłodniej w Małopolsce i na Podlasiu. Szczegóły widać na mapie, przygotowanej przez IMGW:

Pogoda IMGW na poniedziałek, 15 grudnia

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na poniedziałek, 15 grudnia
Super Express Google News
Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody
Pytanie 1 z 10
Gdzie spodziewane są opady deszczu?
Quiz o pogodzie [1]
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA PONIEDZIAŁEK
PROGNOZA IMGW