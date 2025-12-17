Nie ma szans na białe święta? Brak opadów w prognozach. Spójrzcie na temperatury!

IMGW prognozuje napływ ciepłego powietrza do Europy, co może rozwiać nadzieje na białe święta.

W najbliższych dniach przeważać będzie zmienne zachmurzenie i niewiele opadów, z temperaturami do 11°C.

Szczegółowa prognoza na weekend ujawnia, czy zima jeszcze zaskoczy, czy też pozostaniemy w łagodnej aurze.

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewidują, że w najbliższych dniach "rozkład ciśnienia nad kontynentem europejskim spowoduje dalszy napływ łagodnego i dość ciepłego powietrza polarnego z południa i zachodu Europy". Czy to oznacza koniec marzeń o białych świętach?

Zachmurzenie w najbliższych dniach będzie zmienne, nie zabraknie zarówno pogodnego nieba, jak również chwil z przewagą dużego zachmurzenia. Opadów będzie jednak niewiele. Dopiero w weekend (20-21 grudnia) w zachodniej i północnej Polsce może pojawić się słaby deszcz. W dalszej części artykułu szczegółowa prognoza pogody na poszczególne dni.

Środa (17 grudnia) dość pogodna, choć przejściowo pojawi się więcej chmur na niebie. Najchłodniej na północy, tam termometry w ciągu dnia wskażą 2-4°C. W centrum około 7°C. Najcieplej na południu kraju, tam 8-11°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany, w rejonach podgórskich w porywach 60 km/h, z kierunków południowych, jedynie na wybrzeżu z kierunków zachodnich - zapowiada IMGW.

Czwartek (18 grudnia) pogodny na południu, pochmurny na północy, jednak w całej Polsce sucho i bez opadów. Mroźna noc na Pomorzu, gdzie termometry wskażą nawet –4°C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 3°C. W ciągu dnia najchłodniej na północnym wschodzie, tam od 1-3°C. W centrum około 5°C. Na południu i południowym zachodzie 7-8°C. Najcieplejszym regionem będzie Podkarpacie, z temperaturą maksymalną 10-11°C.

Piątek (19 grudnia) będzie pogodny. W nocy najchłodniej we wschodniej Polsce, tam temperatura minimalna od –2°C. Najcieplej nad morzem i na krańcach południowo-wschodnich, gdzie termometry wskażą do 4°C. W ciągu dnia najchłodniej na północnym wschodzie, 3-5°C. W centrum około 7°C. Najcieplej na południu i zachodzie kraju, tam 8-11°C.

Co z pogodą w weekend? W sobotę (20 grudnia) w północnej i zachodniej Polsce pojawi się słaby deszcz. Na pozostałym obszarze pogodnie i sucho. W nocy najchłodniej na Podhalu, tam –2°C. Najcieplej nad morzem, tam temperatura do 5°C. W ciągu dnia na termometrach od 3°C do 7°C. Najcieplej na Podkarpaciu, tam około 10°C.

Niedziela (21 grudnia) pochmurna i deszczowa na północy kraju. Poza tym pogodnie i sucho. Najchłodniej w nocy na Podhalu, tam od –2°C. Najcieplej na krańcach północno-zachodnich, gdzie termometry pokażą do 4°C. W ciągu dnia na termometrach od 2°C do 6°C. Na południu około 8°C, a najcieplej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, do 10-12°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty, w Sudetach w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i wschodni - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

