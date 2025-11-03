Zaskakujący zwrot w prognozach ucieszy Polaków. Pogoda daje ostatnie dni na długie, jesienne spacery

Zaskakująca prognoza pogody na listopad 2025 r. Wygląda na to, że przed nami piękna, jesienna pogoda, które niezbyt szybko nas opuści. Ma być dość ciepło i słonecznie. Deszcz, który towarzyszył nam w ostatnich dniach, prędko do nas nie wróci. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Prognoza pogody na listopad 2025 r.

Autor: Pixabay/ Pixabay.com W prognozach widać wiele słonecznych dni w pierwszej połowie listopada 2025 r.
  • Listopad 2025 przyniesie zaskakującą zmianę pogody, odchodząc od typowej, deszczowej aury.
  • Polska doświadczy wielu dni ze słońcem i temperaturami do 15 stopni Celsjusza.
  • Długoterminowe prognozy na drugą połowę miesiąca różnią się – czy czeka nas ochłodzenie, czy kontynuacja słonecznych dni?

Listopad raczej nie kojarzy się nam jako słoneczny miesiąc. Tymczasem najnowsze prognozy sugerują, że przez najbliższych kilkanaście dni w Polsce będzie sucho i pogodnie. To wielka zmiana w porównaniu do deszczowego początku listopada 2025.

Jak podaje twojapogoda.pl, do poniedziałku (3 listopada) w Polsce „dominować będzie front związany z niżem, który przyniesie pochmurne niebo i deszcz w wielu regionach”. W kolejnych dniach nastąpi wyraźna zmiana pogody. Układ wysokiego ciśnienia znad południa i wschodu Europy oraz zachodniej Azji sprawi, że pogoda w naszym kraju ustabilizuje się, a przed nami wiele dni ze słońcem i bez deszczu.

Taka aura może pozostać z nami nawet do połowy listopada. Zamiast ciemnych chmur i deszczu: słońce i nieco silniejszy wiatr. Temperatura maksymalna wyniesie 10-15 stopni Celsjusza. Wygląda to jak idealna pogoda pod jesienne spacery. Warto wykorzystać ten czas przed nadejściem zimy.

Rozbieżności widać w prognozach długoterminowych, na drugą połowę listopada 2025 r. Według niektórych modeli nadal ma być sucho i dość ciepło jak na tę porę roku. Z innych analiz wynika, że przed nami wyraźne ochłodzenie i pierwsze opady śniegu. Warto więc na bieżąco śledzić doniesienia o pogodzie, aby nie dać się zaskoczyć nagłym i gwałtownym zmianom aury.

