Zaskakujący zwrot w prognozach ucieszy Polaków. Pogoda daje ostatnie dni na długie, jesienne spacery

Listopad 2025 przyniesie zaskakującą zmianę pogody, odchodząc od typowej, deszczowej aury.

Polska doświadczy wielu dni ze słońcem i temperaturami do 15 stopni Celsjusza.

Długoterminowe prognozy na drugą połowę miesiąca różnią się – czy czeka nas ochłodzenie, czy kontynuacja słonecznych dni?

Listopad raczej nie kojarzy się nam jako słoneczny miesiąc. Tymczasem najnowsze prognozy sugerują, że przez najbliższych kilkanaście dni w Polsce będzie sucho i pogodnie. To wielka zmiana w porównaniu do deszczowego początku listopada 2025.

Jak podaje twojapogoda.pl, do poniedziałku (3 listopada) w Polsce „dominować będzie front związany z niżem, który przyniesie pochmurne niebo i deszcz w wielu regionach”. W kolejnych dniach nastąpi wyraźna zmiana pogody. Układ wysokiego ciśnienia znad południa i wschodu Europy oraz zachodniej Azji sprawi, że pogoda w naszym kraju ustabilizuje się, a przed nami wiele dni ze słońcem i bez deszczu.

Taka aura może pozostać z nami nawet do połowy listopada. Zamiast ciemnych chmur i deszczu: słońce i nieco silniejszy wiatr. Temperatura maksymalna wyniesie 10-15 stopni Celsjusza. Wygląda to jak idealna pogoda pod jesienne spacery. Warto wykorzystać ten czas przed nadejściem zimy.

Rozbieżności widać w prognozach długoterminowych, na drugą połowę listopada 2025 r. Według niektórych modeli nadal ma być sucho i dość ciepło jak na tę porę roku. Z innych analiz wynika, że przed nami wyraźne ochłodzenie i pierwsze opady śniegu. Warto więc na bieżąco śledzić doniesienia o pogodzie, aby nie dać się zaskoczyć nagłym i gwałtownym zmianom aury.

