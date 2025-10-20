Czy będzie zima stulecia w Polsce? IMGW zwraca uwagę na jeden szczegół. Niepokojący sygnał

Zima stulecia i potężne utrudnienia w Polsce

Zima stulecia to określenie, które Polacy kojarzą przede wszystkim z końcówką lat 70. XX wieku. 31 grudnia 1978 roku wyż znad Skandynawii pojawił się w kraju i przyniósł ze sobą silny wiatr, ciśnienie zaczęło skakać, a temperatury spadły do zatrważająco niskich wartości. Zaspy i kilkunastostopniowy mróz spowodowały ogromne utrudnienia w Polsce. Obecnie termometry pokazujące poniżej -20 stopni wywołałyby ogromne emocje. Warto wspomnieć, że 1 stycznia 1979 roku wojewoda gdański wprowadził na terenie województwa stan klęski żywiołowej.

Czy grozi nam zima stulecia 2025/26?

Z prognozy długoterminowej IMGW na kolejne cztery miesiące wynika, że nie grozi nam powtórka ze słynnej zimy stulecia z czasów PRL. Nie oznacza to jednak, że zimna pora roku nie pokaże swojego groźnego oblicza. Najciekawiej wygląda mapa, na której widać pogodę, która zagości u nas styczniu 2026 roku. Wszystkim województwom towarzyszą zielone krople, co oznacza opady powyżej normy wieloletniej (1991-2020).

Prognoza długoterminowa na styczeń 2026 na mapie IMGW

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza długoterminowa IMGW na styczeń 2026. Intensywne opady śniegu i sroga zima?

Jak odczytywać powyższą mapę? IMGW nie wyszczególnia w tym przypadku rodzaju opadów, ale w styczniu zazwyczaj pojawia się śnieg. Jeśli są prognozowane opady powyżej normy, to trzeba być gotowym na intensywne śnieżyce.

Na okres listopad 2025 - luty 2026 nie są przewidywane temperatury poniżej normy wieloletniej, ale nie oznacza to, że mroźne akcenty w ogóle nie pojawią się w naszym kraju. Już w drugiej połowie października termometry wskazują nawet -6 stopni Celsjusza. Kierowcy muszą być przygotowani na dłuższe przygotowanie auta do podróży, a na drogach będzie ślisko.

Ostra zima, a zdrowie Polaków

Mrozy już zaglądają do Polski, więc warto przypomnieć o bezpieczeństwie. Jak przypomina w swojej analizie redaktorka serwisu poradnikzdrowie.pl - długotrwałe przebywanie na mrozie prowadzi do hipotermii, czyli wychłodzenia organizmu, które może skutkować zaburzeniami pracy serca, utratą przytomności, a nawet śmiercią. Częstym skutkiem są również odmrożenia - uszkodzenia skóry i tkanek, które pojawiają się, gdy temperatura ciała spada poniżej krytycznego poziomu.

Niska temperatura powoduje również skurcz naczyń krwionośnych, co zwiększa ryzyko nadciśnienia i chorób układu krążenia, szczególnie u osób starszych i chorych kardiologicznie. Zimne powietrze osłabia lokalną odporność błon śluzowych, przez co łatwiej o infekcje dróg oddechowych i nawracające przeziębienia. Nagłe zmiany temperatury - np. między ogrzewanym pomieszczeniem a mrozem na zewnątrz - mogą powodować bóle stawów, migreny i problemy z koncentracją.

Lekarze przypominają, że zimą rośnie liczba zgonów z powodu chorób serca oraz udarów, a osoby z problemami krążeniowymi powinny unikać forsownego wysiłku w mroźne dni.

Źródła: IMGW, poradnikzdrowie.pl, informacje własne