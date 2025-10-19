Potężna Tatiana nawiedzi Polskę. Przyniesie ze sobą mróz. Nawet -6 stopni!

Słońce wreszcie się przebija

Od rana w wielu regionach kraju zaczęło się rozpogadzać, szczególnie na zachodzie. Niebo coraz częściej jest błękitne, a promienie słońca wreszcie ogrzewają twarze. Niestety – tylko pozornie. Temperatura nadal trzyma się nisko, a miejscami – zwłaszcza na północnym wschodzie, zachodzie i w górach – już pojawiły się pierwsze przymrozki.

Na północy i południu lokalnie mogły wystąpić symboliczne opady, a gdzieniegdzie tworzyły się też gęste mgły, które utrudniają poranne podróże.

Noc z Tatianą: mróz, mgły i szron

W nocy Polska zanurzy się w ciszy i bezchmurnym niebie. Nie spadnie ani kropla deszczu, ale temperatura poleci w dół jak kamień.

Na wschodzie i w Małopolsce -4 do -2 stopni C,

w centrum około zera,

na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku do 5 stopni C.

W kotlinach i przy granicy z Litwą, Białorusią i Ukrainą możliwe spadki przy gruncie nawet do -6 stopni! Uważajcie nad ranem – zwłaszcza kierowcy. Mgły mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów, a niektóre będą marznące.

Choć Tatiana przynosi przebłyski błękitnego nieba i ciszę, to zarazem zwiastuje prawdziwy jesienny chłód. Meteorolodzy ostrzegają: kolejne dni mogą być jeszcze zimniejsze, a przymrozki staną się codziennością.

Mróz idzie! Przygotuj siebie i gospodarstwo

Zanim temperatura spadnie poniżej zera, zadbaj o siebie, dom i auto – bo Tatiana nie będzie mieć litości!

Auto

Sprawdź akumulator – słaby padnie przy pierwszym mrozie.

Zmień płyn do spryskiwaczy na zimowy i uzupełnij olej.

Nasmaruj uszczelki drzwi wazeliną lub gliceryną, żeby nie przymarzły.

Trzymaj w bagażniku skrobaczkę, koc i odmrażacz do szyb – mogą się przydać!

Dom:

Zabezpiecz rury i krany zewnętrzne, żeby nie popękały.

Usuń liście z rynien.

Sprawdź uszczelnienie okien i drzwi, żeby nie uciekało ciepło.

Jeśli masz balkon, schowaj doniczki i sprzęt ogrodowy.

Nadchodzi OSTRY atak zimy! Całodobowy mróz i potężne śnieżyce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.