Potężna Tatiana nawiedzi Polskę. Przyniesie ze sobą mróz. Nawet -6 stopni!

Zuzanna Sekuła
Marta Kowalska
2025-10-19 17:26

Długo wyczekiwane słońce wróciło nad Polskę, ale razem z nim – potężny wyż Tatiana, który zamiast ciepła przynosi zimne powietrze z północy. Już dziś (19 października) centrum tego układu znajdzie się dokładnie nad naszym krajem. Noce mogą być morderczo zimne – miejscami termometry pokażą nawet -6 stopni Celsjusza!

Słońce wreszcie się przebija

Od rana w wielu regionach kraju zaczęło się rozpogadzać, szczególnie na zachodzie. Niebo coraz częściej jest błękitne, a promienie słońca wreszcie ogrzewają twarze. Niestety – tylko pozornie. Temperatura nadal trzyma się nisko, a miejscami – zwłaszcza na północnym wschodzie, zachodzie i w górach – już pojawiły się pierwsze przymrozki.

Na północy i południu lokalnie mogły wystąpić symboliczne opady, a gdzieniegdzie tworzyły się też gęste mgły, które utrudniają poranne podróże.

Noc z Tatianą: mróz, mgły i szron

W nocy Polska zanurzy się w ciszy i bezchmurnym niebie. Nie spadnie ani kropla deszczu, ale temperatura poleci w dół jak kamień.

  • Na wschodzie i w Małopolsce -4 do -2 stopni C,
  • w centrum około zera,
  • na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku do 5 stopni C.

W kotlinach i przy granicy z Litwą, Białorusią i Ukrainą możliwe spadki przy gruncie nawet do -6 stopni! Uważajcie nad ranem – zwłaszcza kierowcy. Mgły mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów, a niektóre będą marznące.

Choć Tatiana przynosi przebłyski błękitnego nieba i ciszę, to zarazem zwiastuje prawdziwy jesienny chłód. Meteorolodzy ostrzegają: kolejne dni mogą być jeszcze zimniejsze, a przymrozki staną się codziennością.

Mróz idzie! Przygotuj siebie i gospodarstwo

Zanim temperatura spadnie poniżej zera, zadbaj o siebie, dom i auto – bo Tatiana nie będzie mieć litości!

Auto

  • Sprawdź akumulator – słaby padnie przy pierwszym mrozie.
  • Zmień płyn do spryskiwaczy na zimowy i uzupełnij olej.
  • Nasmaruj uszczelki drzwi wazeliną lub gliceryną, żeby nie przymarzły.
  • Trzymaj w bagażniku skrobaczkę, koc i odmrażacz do szyb – mogą się przydać!

Dom:

  • Zabezpiecz rury i krany zewnętrzne, żeby nie popękały.
  • Usuń liście z rynien.
  • Sprawdź uszczelnienie okien i drzwi, żeby nie uciekało ciepło.
  • Jeśli masz balkon, schowaj doniczki i sprzęt ogrodowy.
