Gdzie jest teraz niż genueński? Synoptyczka IMGW mówi, co nas czeka. Czy to już koniec powodzi w Polsce 2024?

Prognoza IMGW. Taka będzie pogoda pod koniec września. Wraca deszcz

Przed nami pierwszy tydzień jesieni. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na najbliższe dni zapowiadają wyraźną zmianę pogody. - Wyż, który kształtował warunki pogodowe w ubiegłym tygodniu odsunie się na wschód, a od zachodu Polska dostanie się pod wpływ niżów - czytamy w komunikacie IMGW. Już we wtorek (24 września) do Polski wróci deszcz, a w kolejnych dniach spodziewane są lokalne burze, a - zwłaszcza w drugiej połowie trwającego tygodnia - znaczące ochłodzenie. Na wtorek i czwartek (26 września) prognozowane są również silne porywy wiatru w górach. Niestety, deszcz nie ominie terenów dotkniętych niedawną powodzią, jednak opady nie powinny być intensywne.

Ciepłe i słoneczne oblicze jesieni ukaże się nam jedynie w poniedziałek (23 września), kiedy to termometry w Polsce pokażą nawet do 25°C. Pogoda mocno zmieni się już następnego dnia. - We wtorek pogodę w Polsce będzie kształtować zatoka niżowa, a na zachodzie kraju oddziaływać strefa frontu atmosferycznego - przewiduje IMGW. Pogodne niebo jedynie we wschodnich regionach, zaś w zachodniej części kraju możliwy przelotny deszcz, a na północnym zachodzie nawet burze. Nadal ciepło, do 25°C. Nieco chłodniej nad morzem i w górach, tam od 18°C. - Na południu kraju pojawi się wiatr fenowy, który w porywach osiągać będzie 70 km/h, a w górach nawet 90 km/h. Porywy wiatru odczuwalne będą praktycznie w całym kraju, ale ich prędkość, poza krańcami południowymi, nie będzie przekraczać 60 km/h - prognozuje IMGW.

Jaka będzie pogoda w weekend? Nadchodzi znaczące ochłodzenie

W środę (25 września) przeplatanka chwil ze słońcem oraz przelotnego deszczu. Na południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura spadnie, maksymalnie 18°C do 21°C. W czwartek (26 września) do Polski wróci silniejszy wiatr. W porywach do 65 km/h, a w górach nawet około 90 km/h. Przed nami pochmurny i deszczowy dzień, szczególnie na północy i zachodzie. Na termometrach od 17°C do 23°C, choć ze względu na silniejszy wiatr, temperatura odczuwalna będzie niższa. Pogoda w piątek (27 września) podobna do tej czwartkowej. Najchłodniej na północnym zachodzie, tam od 16°C. Najcieplej na południowym wschodzie, do 24°C.

Weekend przywita nas wyraźnym ochłodzeniem. Nadal deszczowo, ale z temperaturami maksymalnie do 17°C. Jeszcze chłodniej w niedzielę, bo do zaledwie 15°C na termometrach. 29 września wiatr powinien się uspokoić.

Źródło: IMGW