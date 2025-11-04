Koniec pluchy. Radość ze słońca nie potrwa jednak długo. Wiemy, kiedy znów wyjmiesz parasol z szafy

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-04 9:04

Jak wynika z prognozy na trwający tydzień, musimy cieszyć się ze słonecznych dni, bo niebawem dojdzie do kolejnej zmiany pogody. Wróci deszcz, zrobi się też chłodniej. Sprawdź, kiedy znowu będziesz musiał wyjąć parasol z szafy.

Deszcz

i

Autor: Marcin Wziontek Deszcz - zdj. ilustracyjne.
Synoptycy ostrzegają: deszcz i chłód powrócą! Kiedy znów wyjąć parasol?

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), od wtorku (4 listopada) pogoda w Polsce wyraźnie się poprawi. Znikną opady deszczu, a na niebie pojawi się słońce. Ciepłem i słonecznym niebem będziemy cieszyć się krótko, gdyż do kolejnej zmiany pogody dojdzie w piątek (7 listopada). W najbliższy weekend (8-9 listopada) znów pochmurno, w północnej Polsce przelotny deszcz. Pogodnie nadal na południu kraju. W dalszej części artykułu szczegółowa prognoza pogody od IMGW na poszczególne dni.

We wtorek (4 listopada) słaby deszcz tylko na wybrzeżu i krańcach południowo-wschodnich. Wysoko w Bieszczadach deszcz ze śniegiem i śnieg. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 7°C. We wschodniej Polsce 8-11°C, w zachodniej najcieplej, tam termometry wskażą 12-14°C .

W kolejnych dniach pogodnie i bez deszczu. Uwaga na poranne mgły, szczególnie na południu kraju. Ciepło, jak na pierwszą dekadę listopada. Na termometrach maksymalnie od 10°C do 14°C. Na południowym zachodzie miejscami nawet do 16°C.

Prognoza na weekend. Pochmurna północ, pogodne południe

Co z pogodą w weekend? Wrócą ciemne chmury i słaby deszcz, pogodnie nadal na południu Polski. O poranku mgliście, zaś na termometrach maksymalnie od 8-10°C na północy do 11-13°C na południu.

Źródło: IMGW

DESZCZ
PROGNOZA IMGW