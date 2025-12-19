Śnieg i mróz jeszcze przed świętami? Prognozy są jednoznaczne

Nadchodząca noc i weekend przyniosą pochmurną pogodę z deszczem lub mżawką.

Uważaj na mgły ograniczające widoczność oraz śliskie drogi, a także lokalną szadź.

Temperatury będą wahać się od mroźnych w górach do kilku stopni na plusie, ale po weekendzie czeka nas ochłodzenie.

Sprawdź, czy święta przyniosą mróz i śnieg, zgodnie z przewidywaniami synoptyków!

Noc z piątku na sobotę (19/20 grudnia) będzie pochmurna. W północnej i zachodniej Polsce okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Uwaga na nocne i poranne mgły, które na przeważającym obszarze kraju mogą ograniczyć widzialność do 100 m. Możliwa lokalnie osadzająca się szadź. Drogi będą śliskie!

W nocy najzimniej w kotlinach karpackich, tam około -5°C. Na przeważającym obszarze od -2°C do 2°C. Najcieplej na wybrzeżu i w zachodniej Polsce, tam około 5°C. - Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, na Suwalszczyźnie porywisty, południowy i południowo-zachodni – zapowiada IMGW.

Sobota (20 grudnia) będzie pochmurna, miejscami słaby deszcz lub mżawka. Rano i wieczorem mgły. W ciągu dnia na termometrach od 3°C do 7°C. Najcieplej na Podkarpaciu, tam około 8°C. Pochmurno, z możliwym deszczem i mżawką także w nocy. Mróz w kotlinach karpackich, tam około -5°C. Na pozostałym obszarze od zera do 4°C.

Niedziela (21 grudnia) – tak jak sobota – pochmurna, mglista i z możliwym deszczem. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od 2°C do 7°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

Po weekendzie zrobi się chłodniej. W święta możliwy całodobowy mróz i śnieg. - Wiele wskazuje na to, że każdy kolejny dzień po przesileniu zimowym (21 grudnia – red.) będzie nie tylko coraz dłuższy, ale i coraz zimniejszy – mówi „Super Expressowi” Agnieszka Harasimowicz, synoptyk medialny IMGW-PIB. - Modele numeryczne pogody stają się coraz bardziej zgodne, jeśli chodzi o ogólną tendencję temperatury. Wyraźnie przeważa scenariusz zakładający napływ bardzo zimnych mas powietrza ze wschodu oraz z północy – dodała Harasimowicz. Więcej informacji w artykule Zimne masy ze wschodu zmienią pogodę na Boże Narodzenie. Ekspert mówi o śniegu i mroźnych świętach. Konkretna prognoza

Źródło: IMGW