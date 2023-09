Potężne załamanie pogody. Ulewne deszcze nawet do 700 mm. Prognozy mówią o powodzi stulecia

Szokujące prognozy dla Europy przekazali eksperci z serwisu fanipogody.pl. Na południu Starego Kontynentu aktywnie działa niż Daniel, który przyniósł ze sobą fatalną pogodę. Jego działalność odczuli m.in. Grecy i Bułgarzy. - Siła jest tak duża, że można śmiało określić go jako Medikan. Jest to odpowiednik cyklonu, jednak nazwy Medikan używamy gdy niż powstanie nad wodami Morza Śródziemnego - podkreśla w swoim Michał Kołodziejczyk, ekspert wyżej wspominanej strony. Dla przykładu - w Grecji spadło ponad 600 litrów deszczu na metr kwadratowy. To właśnie w tym kraju ulewy mogą osiągnąć pułap nawet 700 mm. Mówi się nawet o potencjalnej powodzi stulecia.

Fatalna prognoza pogody dla Europy. Co z Polską?

Prognozy dla południowych regionów Starego Kontynentu wyglądają złowieszczo, ale - przynajmniej na razie - Polacy nie mają powodów do obaw. Wyż Olenka skutecznie broni nas przed załamaniem pogody. W czwartek (7 września 2023 r.) będziemy się zastanawiać, czy dotrą do nas upały. Temperatury na zachodzie mogą wzrosnąć do 29 stopni Celsjusza, nie ma za to mowy o opadach, burzach, czy wichurach. Podobny klimat będzie nam towarzyszył do końca tygodnia. Lokalnie termometry pokażą nawet upalne wartości. Synoptycy IMGW wskazują, że w drugiej części weekendu 30 stopni i więcej zobaczymy w centrum, na południowym zachodzie i w zachodnich województwach. Prognozy będziemy oczywiście weryfikować w kolejnych dniach.