Nawet 29 stopni! Ale eksperci przestrzegają przed jednym [Prognoza IMGW na 7.09.2023…

Jaka będzie pogoda w czwartek, 7 września 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek, 7 września 2023 w dzień zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane. Kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność o poranku. Synoptycy wskazują na mgły.

- Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 m, szybko zanikające - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 7.09.2023

W czwartek, 7 września będzie ciepło, a nawet upalnie. Pomimo tego, że wakacje się już skończyły, lato nas nie opuszcza. Termometry wskażą niemal 30 stopni!

- Temperatura maksymalna od 25°C do 29°C, chłodniej na Suwalszczyźnie, nad morzem i w kotlinach górskich od 21°C do 24°C - informują synoptycy.

Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (7.09.2023/8.09.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (7.09.2023/8.09.2023) bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 9°C do 14°C, miejscami na południu kraju i w dolinach górskich od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni.

