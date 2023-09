i Autor: Shutterstock

Szokująca prognoza

Niespodziewana fala upałów we wrześniu. Żar rozleje się po Polsce

Taka pogoda we wrześniu to rzadkość. Temperatury oscylujące w granicach 30 stopni Celsjusza i to przez kilka dni z rzędu, a tego mnóstwo chwil z bezchmurnym niebem. Tak mają wyglądać najbliższe dni w Polsce. Upał wkroczy do naszego kraju od zachodu, a później rozleje się po całym kraju. Kiedy i jak długo będziemy cieszyć się wysokimi temperaturami i słońcem? Szczegóły poniżej.