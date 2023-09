i Autor: pixabay.com

Zima 2023/2024

Czeka nas zima stulecia w Polsce?! Eksperci nie mają wątpliwości, wyciekły pierwsze prognozy

Jak będzie zima 2023/2024 w Polsce? To pytanie coraz częściej pojawia się w internetowej wyszukiwarce. Niestety, nie mamy dobrych informacji. Eksperci amerykańskiego Centrum Prognozowania Klimatu przestrzegają, że zima 2023/2024 w całej Europie będzie wyjątkowo sroga. A odpowiadać ma za to zjawisko El Nino. Co to dokładnie oznacza? Jaka będzie zatem nadchodząca zima?