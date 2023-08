Prognozy na zimę 2023/2024. Czym jest El Niño?

Są już pierwsze prognozy na zimę 2023/2024. Specjaliści wskazują, że duży wpływ będzie miał na pogodę El Niño. To zjawisko, które ogłosiła Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna USA (NOAA) w czerwcu 2023. Polega na utrzymaniu ponadprzeciętnej temperatury wody w równikowym Pacyfiku. Mowa tu o przekroczeniu przeciętnej temperatury o 1 st. C, natomiast na początku zimy może to być nawet 2 st. C!

Dr Michał Marosz, adiunkt w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w rozmowie z NOIZZ wskazał, jaki wpływ może mieć zjawisko na Europę.

- Z jednoznaczną identyfikacją wpływu El Niño na Europę jest pewien problem, ponieważ nie ma tutaj pełnej zgodności wśród naukowców. Jedyne spójne wyniki dotyczą zimy. Przypuszcza się, że El Niño może osłabiać intensywność głównych ośrodków barycznych, które sterują w sezonie zimowym adwekcją (napływem) powietrza do Europy: Niżu Islandzkiego oraz Wyżu Azorskiego. W przypadku rozwoju El Niño pojawia się sytuacja, w której zimą północ Europy jest suchsza, ale chłodniejsza, natomiast nad Morzem Śródziemnym notujemy wyższe niż zwykle opady - powiedział.

Jaka będzie zima? Pierwsze prognozy

Jak wskazują eksperci z Severe Weather Europe skutkiem może być więcej opadów w północno-zachodniej Skandynawii oraz w częściach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podczas El Niño w Europie Zachodniej jest zwykle bardziej sucho.

Polska znajdzie się regularnie na granicy skrajnych mas powietrza - fal chłodu nad Skandynawią i Rosją oraz ciepłego powietrza na Bałkanach. Będzie to powodowało zmienną, a nawet skrajną aurę.

Z analiz wynika również, że w całej Europie, w tym w Polsce, należy spodziewać się sporych opadów deszczu i śniegu.

