Gorąco i słonecznie. Pogoda ma jedną niespodziankę [Prognoza IMGW na 6.09.2023]

Początek września przynosi przyjemną pogodę w naszym kraju. Nie inaczej będzie w środku tygodnia. Prognoza IMGW na środę (6 września 2023 r.) poprawi nastroje naszym czytelnikom. Wyjątkami będą ci, którzy chcieliby temperatur poniżej 20 stopni, typowych dla jesiennej pory roku. Nic z tych rzeczy - w najbliższych godzinach będzie jeszcze cieplej, niż na początku tygodnia, a parasole nie powinny się przydać. Synoptycy zwracają uwagę na ograniczoną widoczność, co tego dnia będzie najpoważniejszym problemem, wywołanym przez pogodę.

W ciągu dnia niebo będzie bezchmurne lub też odnotujemy zachmurzenie małe, na północy i wschodzie okresami umiarkowane. - Rano, lokalnie będą utrzymywały się mgły ograniczające widzialność do 500 m, szybko zanikające - przekazują synoptycy IMGW w prognozie na środę. Nie musimy się również martwić wichurami. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków zmieniających się. Jeżeli planujecie zrobić sobie szybkie wczasy, to proponujemy właśnie środowy termin. Tym bardziej, że na termometrach zobaczymy naprawdę przyjemne wartości.

Pogoda na jutro. Temperatura 6.09.2023

W środę temperatura maksymalna w naszym kraju ukształtuje się na poziomie od 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 28°C na zachodzie kraju, w rejonach podgórskich Karpat będzie około 22°C, nad morzem od 19°C do 22°C. Na 27-28 stopni mogą liczyć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i okolic. Chłodniej w Gdańsku i Suwałkach - 22-23 stopnie. W najbliższych kilkudziesięciu godzin nie ma co się spodziewać ochłodzenia - lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.

Pogoda IMGW na noc ze środy na czwartek, 6/7 września

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy ze środy na czwartek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północy i wschodzie okresami wzrastające na umiarkowane do dużego. Miejscami, głównie na północy i w kotlinach górskich utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 11°C do 15°C, na Kielecczyźnie, Podkarpaciu, Suwalszczyźnie oraz w rejonach podgórskich od 6°C do 10°C. Wiatr słaby, zmienny. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.