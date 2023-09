Fala afrykańskich upałów. Od kiedy i jak długo będzie gorąco? Padły daty

Niedawno informowaliśmy o potężnym antycyklonie Olenka, który wpłynie na pogodę w Polsce we wrześniu. Temperatury znacząco wzrosną, wrócą upały, a na dodatek niebo będzie niemal bezchmurne. Kiedy upały wrócą do naszego kraju i jak długo będziemy cieszyć się letnią aurą w przededniu kalendarzowej jesieni? Szczegóły poniżej.

Już od początku trwającego tygodnia obserwujemy stopniowy wzrost temperatury. Prognozy na wtorek (5 września) mówiły o nawet 27°C na zachodzie kraju. Im bliżej weekendu, tym cieplej. Model #WRF-GFS Medium opublikowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zakłada, że w sobotę i niedzielę (9-10 września) w zachodnich regionach Polski temperatura maksymalna wzrośnie nawet do 30°C. Z kolei na początku przyszłego tygodnia (12-13 września) upały dotrą już do niemal całego kraju. Jedynie w regionach podgórskich na termometrach poniżej 25°C. Upały zostaną z nami do połowy września, a załamanie pogody ma nastąpić 14 września. Wtedy dojdzie do drastycznych spadków temperatury. Tam, gdzie jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej temperatura wyniesie 30°C, nagle notowane będą wartości kilkanaście stopni niższe. Najszybciej ochłodzi się na północnym zachodzie, północy i centrum. Wciąż bardzo ciepło będzie w południowo wschodniej części kraju. Warto też pamiętać o dużych różnicach w temperaturze pomiędzy dniem a nocą. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą 30°C i więcej, natomiast w nocy temperatura w wielu regionach może oscylować w granicach 10-13°C.

Modele pogodowe zwracają również uwagę na to, że nadchodzący tydzień (11-17 września) w większości regionów cieplejszy o ponad 3 stopnie od średniej normy z lat ubiegłych. Kto zatem za kilka dni rozpocznie urlop, ten trafił najprawdopodobniej na świetną pogodę.

Upały i dużo słońca - taka pogoda w Polsce utrzyma się do połowy września. A co z jesienią? Więcej w artykule Taka będzie jesień 2023 w Polsce. Eksperci zwracają uwagę na trzy szczegóły

Źródło: IMGW

🆕Realizacja modelu #WRF-GFS Medium +10 dni👇Model WRF GFS MEDIUM – eksperymentalny model średnioterminowy opracowany w ramach projektu obliczeniowego w Centrum Informatycznym TASK „Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej… pic.twitter.com/br0KXxgbGl— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 4, 2023

Bardzo ciepły🔥 wrzesień oraz cieplejsza niż zwykle (w latach 1991 - 2020) pierwsza połowa października👉 to ostatnia realizacja modelu długoterminowego od #ECMWF. Nadal przewaga tygodni z ujemną➖ anomalią sumy💧 opadu.#pogoda #jesień #IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/ji1mbZfqeU— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 5, 2023

