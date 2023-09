Gorący wrzesień? To nie żart! W tych regionach będzie nawet 30 stopni

Pogoda na 4-10 września. Powrót upałów

Niezwykle pozytywną prognozę pogody na tydzień, 4-10 września, opublikowało IMGW, bo nie zabraknie zarówno słońca, jak i dużego ciepła, które zmieni się później w upały. Temperatura będzie stopniowo rosnąć, bo w poniedziałek, 4 września, będzie od 20 kresek nad morzem i miejscami na południu do 25 na zachodzie kraju. To właśnie początek tygodnia przyniesie jeszcze stosunkowo duże zachmurzenie, ale padać może tylko w południowo-wschodniej Polsce. We wtorek, 5 września, już od 22 do 26 stopni, ale na Pomorzu i w obniżeniach podgórskich mogą się pojawić niewielkie mgły. W całym kraju już bez opadów. W środę i czwartek zachmurzenie małe, choć na wschodzie może być jeszcze umiarkowane. Z kolei rano znowu mogą się lokalnie pojawić mgły. 22-25 kresek już tylko na krańcach północnych i na południu, bo na pozostałym obszarze termometry pokażą 25-28 stopni.

Pogoda na weekend, 8-10 września. Gdzie będzie 30 stopni?

Najbardziej optymistyczne wieści napływają w kontekście weekendu, 8-10 września, który nie tylko ma być słoneczny, ale wręcz upalny, przynajmniej w niektórych regionach.

- Od piątku do niedzieli nadal pogodnie. Temperatura maksymalna od około 25°C na północnym wschodzie do około 30°C na zachodzie i południowym zachodzie Polski; nad morzem od 22°C do 25°C. Wiatr w piątek słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, później słaby, zmienny - podaje IMGW.

Przez cały nadchodzący tydzień spodziewamy się w Polsce spokojnej, praktycznie bezdeszczowej pogody Będzie coraz cieplej, a w weekend nawet upalnie W nocy i rano miejscami będą występować mgły, Sytuację taką do środy zapewni nam wyż z centrum nad Polską➡️https://t.co/dbOKonkD49 pic.twitter.com/UOev93B8fz— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 4, 2023

