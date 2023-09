Burze nie odpuszczają, do tego wichury. Eksperci nie mają wątpliwości [Prognoza IMGW na 2.09.2023]

Paskudna pogoda powraca. Burze i ulewy to nie wszystko. Ekspertka IMGW nie zostawia złudzeń

W poniedziałek sygnalizowaliśmy w naszym serwisie poprawę pogody w Polsce. Optymistyczne doniesienia meteorologów znajdują potwierdzenie w prognozie IMGW na wtorek (5 września 2023 r.). Przed nami kolejny dzień z przyjemnymi temperaturami, niezmącony nieprzyjemnymi zjawiskami atmosferycznymi. Jedyny problem pojawi się o poranku. Kierowcy muszą się mieć na baczności, ponieważ widoczność będzie ograniczona. Na szczęście, nie będzie to bardzo poważny kłopot.

Na wtorek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają zachmurzenie małe lub umiarkowane. - Rano, głównie na Pomorzu i w obniżeniach podgórskich, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m, szybko zanikające - ostrzegają eksperci. Na szczęście w prognozie synoptycznej na najbliższe godziny nie ma mowy o opadach deszczu i burzach.

- Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych, na południu kraju skręcający na wschodni - podaje IMGW w prognozie na wtorek.

Pogoda na jutro. Temperatura 5.09.2023

Polaków cieszyć mogą temperatury, kojarzone ze środkiem lata. Nie zanosi się na upały, ale też nie ma mowy o jesiennym klimacie. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 22 stopni Celsjusza na wybrzeżu i miejscami na południu do 27°C na zachodzie kraju; w rejonach podgórskich Karpat około 19°C - informują nas synoptycy IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, to na najprzyjemniejsze wartości mogą liczyć mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Poznania i Zielonej Góry. Generalnie, na temperaturę tego dnia nie ma co narzekać.

Pogoda IMGW na noc z wtorku na środę, 5/6 września 2023 r.

W nocy z wtorku na środę będzie bezchmurnie lub też odnotujemy zachmurzenie małe, na północnym wschodzie miejscami umiarkowane. Lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10°C do 15°C, lokalnie w obniżeniach podgórskich od 6°C do 9°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich, na południu kraju wschodni, miejscami zmienny. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

