Taka będzie pogoda na początku tygodnia. Synoptycy widzą dwa problemy [Prognoza IMGW na 4.09.2023]

Pierwsze dni września przyniosły zróżnicowaną pogodę w naszym kraju. Na szczęście prognozy na poniedziałek (4 września 2023 r.) wyglądają całkiem dobrze. Wszyscy ci, którzy wybrali sobie wczasy w pierwszej dekadzie września, mogą być zadowoleni. Eksperci IMGW, którzy codziennie aktualizują prognozy synoptyczne wskazują, że gdzieniegdzie mogą się przydać parasole, ale nie ma mowy o burzach, czy silnych wichurach. Mało tego, na zachodzie zobaczymy temperatury, które spodobają się naszym czytelnikom.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami duże i możliwe słabe przelotne opady deszczu. - Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, nad morzem okresami porywisty i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 55 km/h, a w Bieszczadach do 70 km/h - czytamy w prognozie na 4 września. Silniejsze podmuchy wiatru mogą rzecz jasna obniżyć temperatury odczuwalne. Parasole mogą się przydać m.in. na Śląsku, ale ulewnych deszczów się nie spodziewamy.

Pogoda na jutro. Temperatura 4.09.2023

Jak już sygnalizowaliśmy wyżej, początek tygodnia przyniesie przyjemne temperatury, zwłaszcza w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. - Temperatura maksymalna od 19°C na południowym wschodzie i nad morzem, do 25°C na zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 16 stopni Celsjusza - podaje IMGW. Na 24-25 stopni mogą liczyć mieszkańcy Szczecina, Zielonej Góry i okolic. Ciepło również nad morzem i w Kujawsko-Pomorskiem. Nieco chłodniej będzie w okolicach Rzeszowa oraz Katowic.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 4/5 września 2023 r.

Synoptycy IMGW wskazują, że w nocy zachmurzenie będzie małe, miejscami na północy i południowym wschodzie umiarkowane. W drugiej połowie nocy miejscami na południu kraju i na Pomorzu mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6°C, 8°C w kotlinach górskich oraz 11°C, 13°C w centrum do 15°C, 16°C nad morzem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych gdzieniegdzie gdzie zmienny. Wysoko w górach porywy wiatru do 55 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Jeżeli natkniecie się na mgłę prowadząc samochód - zachowajcie szczególną ostrożność.