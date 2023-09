Paskudna pogoda powraca. Burze i ulewy to nie wszystko. Ekspertka IMGW nie zostawia złudzeń

Burze nie odpuszczają, do tego wichury. Eksperci nie mają wątpliwości [Prognoza IMGW na 2.09.2023]

Sprawdzają się niezbyt optymistyczne prognozy na niedzielę (3 września 2023 r.). Od razu uspokajamy - nie we wszystkich regionach warunki będą niekorzystne. - W niedzielę będzie dość pogodnie na północy kraju. Z kolei na południu możliwe są burze, opady deszczu z porywami wiatru do 65 km/h - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Umiarkowane zachmurzenie będzie na Wybrzeżu i na północnym zachodzie. Im dalej w dół kraju, tym chmur będzie przybywać.

Na północy możliwe są przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe burze. Suma opadów w trakcie burz wyniesie do 25 mm. Warto mieć przy sobie parasole. Temperatura maksymalna ukształtuje się w niedzielę na poziomie od 18 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, do 23 stopni na Dolnym Śląsku.

- Wiatr słaby i umiarkowany, północno zachodni. Na Wybrzeżu wiatr porywisty. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h - wskazują eksperci IMGW. W nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 września 2023 r.) możliwe są jednocyfrowe temperatury. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północy, ok. 13 stopni w centrum, do 15 na Helu. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.