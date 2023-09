Jaka będzie pogoda w sobotę, 2 września 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (2 września 2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem oraz szczególnie na południu i w centrum kraju z burzami.

- Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 20 mm - czytamy na stronie IMGW.

Niespodziewany zwrot akcji w pogodzie. Na taki weekend wielu czekało

Temperatura 2.09.2023

W sobotę najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich. Tam termometry wskażą do 24°C.

- Temperatura maksymalna od 19°C w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 24°C na krańcach południowo-wschodnich - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W burzach porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 65 km/h i stopniowo słabnący.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (2.09.2023/3.09.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (2.09.2023/3.09.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz a na południu kraju także burze i tam opady chwilami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 20 mm. Na północnym wschodzie, nad ranem, krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 9°C na Pomorzu Wschodnim i w rejonie Zalewu Wiślanego, około 13°C w centrum, do 16°C na południu. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków zachodnich. W burzach porywy wiatru do 55 km/h oraz nad ranem w Tatrach do 60 km/h.

Lubelskie. Tak wyglądała nocna burza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.