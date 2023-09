Ostrzeżenia pogodowe wieszczą fatalny weekend. Tutaj będzie najgorzej

Burze nie odpuszczają, a to nie wszystko [Prognoza IMGW na 31.08.2023]

Jaka będzie pogoda w pierwszych dniach września? Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozują przyjemny okres, z dość wysoką temperaturą jak na ten okres roku. Co ważniejsze, w nadchodzącym tygodniu życia nie powinny nam uprzykrzać gwałtowne burze, wichury i ulewne deszcze, które w ostatnich dniach wyrządziły sporo szkód w kraju. Zanim to jednak nastąpi, IMGW wydało lub prognozuje wydać alerty meteo dla kilku województw w różnych częściach kraju.

Silny wiatr na północy kraju. IMGW ostrzega

W piątek i sobotę (1-2 września) mieszkańcom północnej Polski może dokuczać silny wiatr. Mocnym porywom mogą też towarzyszyć przelotne opady deszczu i burze. Wiatr w porywach może osiągać prędkość 75 km/h, przed czym ostrzega IMGW, wydając ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert meteo dotyczy powiatów:

gryfickiego,

kołobrzeskiego,

koszalińskiego,

sławieńskiego,

słupskiego,

lęborskiego,

wejherowskiego,

puckiego.

Wiatr ma osłabnąć w sobotę (2 września) po południu.

Burze w pierwszy weekend września. Gdzie będzie najgorzej?

W sobotę i niedzielę (2-3 września) mieszkańcy południowych regionów Polski mogą spodziewać się burz. Nie będą one tak intensywne, jak miało to miejsce na początku tygodnia, jednak IMGW wydało alerty meteo pierwszego stopnia dla województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Co poza tym w pogodzie na weekend? Na termometrach od 17°C do 19°C w rejonach podgórskich. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, nawet do 25°C. Po weekendzie nastąpi poprawa pogody. Zrobi się jeszcze cieplej, nawet 27°C. Nie będzie już natomiast gwałtownych burz, porywistego wiatru i ulewnego deszczu.

Źródło: IMGW

🧾Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna na kolejne 7 dni (31.08.- 07.09.2023 r.)W ciągu najbliższego tygodnia pogoda będzie raczej łagodna, bez gwałtownych zjawisk. Burze, zazwyczaj słabe prognozowane są do niedzieli. Szczegóły https://t.co/56wuiyGfAq pic.twitter.com/Vyk7xFB1CC— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 31, 2023

