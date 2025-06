Burzowa noc w Polsce. IMGW ostrzega. Pogoda 27.06.2025

Niebezpieczne zjawiska pogodowe czekają nas już w nocy z czwartku na piątek (26/27 czerwca). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia (tzw. żółte i pomarańczowe alerty meteo) przed burzami dla całego kraju. Najpoważniejsza sytuacja jest w zachodniej Polsce i to tam burze uderzą jako pierwsze. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie około 100 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie IMGW. W zachodniej Polsce pogoda powinna ustabilizować się późną nocą w piątek (27 czerwca).

Gdy burze dotrą już do centralnej i wschodniej części kraju, powinny być już łagodniejsze. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - zapowiada IMGW. Noc dość ciepła, na termometrach w całej Polsce od 13°C na wschodnich krańcach do około 17°C w centrum. Najcieplej w Małopolsce, tam nawet do 19°C.

Piątek bez upałów. Pogoda 27.06.2025

W ciągu dnia w całym kraju powinno być już spokojniej, choć przelotne opady deszczu i burze możliwe jeszcze rano na wschodzie, a po południu w zachodniej i centralnej Polsce. Nie powinny być jednak już tak groźne. W piątek (27 czerwca) już bez upałów. Najcieplej w Małopolsce, ale maksymalnie do 26°C. Niewiele chłodniej w centrum, około 24°C. Najniższa temperatura na wybrzeżu, tam od 17°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w burzach do 60 km/h, nad morzem silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h - prognozuje IMGW.

Na powrót upałów będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia. Na przełomie czerwca i lipca termometry w zachodniej Polsce mają wskazywać nawet 34°C. Więcej szczegółów w artykule Gorący początek wakacji. Eksperci z IMGW rozwiewają wątpliwości. Upał, potem przyjdzie gwałtowny zwrot

Źródło: IMGW