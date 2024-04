Fala ciepła wróci do Polski. Termometry oszaleją! Wiemy, kiedy to się stanie

Śnieżyce, mróz i jeszcze to! Takich niespodzianek pogoda dawno nie miała [Prognoza IMGW na 4.04.2024]

Pochmurno i z deszczem, ale wieczorem przyjdzie to! [Prognoza IMGW na 5.04.2024]

Pogoda na kwiecień 2024. Temperatury ostro w górę. Padły daty

Kwiecień 2024 powitał nas wysokimi temperaturami i słoneczną pogodą. W Lany Poniedziałek (1 kwietnia) termometry w wielu miejscach wskazywały wartości powyżej 20 stopni Celsjusza. Tuż po świętach doszło do załamania pogody. Temperatury mocno spadły, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzegał przed przymrozkami, w kraju szalały wichury i to tragiczne w skutkach. Co z pogodą na resztę kwietnia 2024? Na ten temat porozmawialiśmy z rzecznikiem IMGW. Grzegorz Walijewski przedstawił w rozmowie z "Super Expressem" długoterminową prognozę na kwiecień. 2024.

Pierwszy wniosek? W kwietniu czekają nas zarówno dni z wysokimi, wręcz letnimi temperaturami, jak i znaczące spadki w temperaturze. - Z ogólnych informacji, bez podawania konkretnych wartości na cały miesiąc wynika, że od drugiej połowy trwającego tygodnia do niedzieli (7 kwietnia) będzie bardzo ciepło. W weekend nawet 27-28 stopni - wyjaśnia Grzegorz Walijewski i dodaje, że ciepło nad Polską utrzyma się do środy (10 kwietnia). W drugiej dekadzie miesiąca zrobi się nieco chłodniej, temperatura maksymalna spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza, ale na termometrach nadal 15-17 stopni w ciągu dnia.

Przed nami znów bardzo ciepły📈 okres w pogodzie. Prognozowana anomalia średniej temperatury🌡️ powietrza w okresie od 8 do 14 kwietnia to od 3°C na północy do 5,8°C🔥 na południowym wschodzie kraju.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/uBvRDsvVbi— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 4, 2024

Załamanie pogody w kwietniu. Wiemy, kiedy temperatury mocno spadną

Co z pogodą w drugiej połowie kwietnia? Rzecznik IMGW nie ma dla nas dobrych wieści. - Z prognoz długoterminowych wynika, że po 20-22 kwietnia może napłynąć chłodniejsze powietrze i tylko miejscami temperatura maksymalna przekroczy 15 stopni - informuje Grzegorz Walijewski i dodaje, że taka pogoda może utrzymać się nawet do końca miesiąca. - Ostatnie 8-10 dni kwietnia może być chłodniejsze - zauważa Walijewski i dodaje, że prognozy długoterminowe mają zwykle mniejszą sprawdzalność niż przewidywania na 2-3 dni do przodu. Warto więc na bieżąco śledzić prognozy, zarówno te dotyczące temperatury, jak i występujących zjawisk meteorologicznych.

Z wulkanu bucha błękitna lawa! To nie efekty specjalne, a wyjątkowe zjawisko przyrodnicze

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej