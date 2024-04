Fala ciepła wróci do Polski. Termometry oszaleją! Wiemy, kiedy to się stanie

Przed nami najbrzydszy dzień tygodnia. Deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna to nie wszystko [Prognoza IMGW na 3.04.2024]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawił prognozę średnioterminową na kwiecień 2024. Wynika z niej, że rozpoczęty niedawno miesiąc może być cieplejszy niż zazwyczaj, patrząc na okres 1991 - 2020.

Na mapach pogodowych widać, że po bardzo ciepłym pierwszym dniu kwietnia, w środku trwającego tygodnia nastąpi ochłodzenie. W niemal całej Polsce termometry nadal wskazywać będą dwucyfrowe wartości, jednak nie będzie to 20-25 stopni Celsjusza, jak to miało miejsce jeszcze w świąteczny weekend. Niebawem temperatury mają znów wzrosnąć. Kiedy to nastąpi i gdzie będzie najcieplej? Szczegóły poniżej.

Bardzo gorący weekend. Nawet 27 stopni

Po dość chłodnej w wielu regionach środzie (3 kwietnia), z każdym kolejnym dniem temperatura w Polsce zacznie rosnąć. Już w czwartek (4 kwietnia) 12-13 stopni Celsjusza w centrum kraju, zaś w zachodnich regionach nawet 15-16 stopni. Najchłodniej na krańcach wschodnich, tam termometry pokażą poniżej 10 stopni Celsjusza. Piątek (5 kwietnia) będzie zapowiedzią bardzo gorącego weekendu. Niemal w całym kraju kilkanaście stopni powyżej zera, na krańcach zachodnich nawet 17 st. C. W weekend z kolei poczujemy się jak latem. W sobotę (6 kwietnia) temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza w wielu miejscach kraju, a w zachodniej części nawet 23-24 stopnie. Jeszcze cieplej zapowiada się niedziela (7 kwietnia). Ponad 20 stopni Celsjusza w całej Polsce, a w centrum, na zachodzie i południu bardzo gorąco, nawet 26-27 stopni. Taka pogoda utrzyma się też po weekendzie. Do wtorku (9 kwietnia) 20-26 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze. W tym okresie również ciepłe noce, z dwucyfrowymi wartościami na termometrach. Dopiero w połowie miesiąca temperatura znacznie spadnie i utrzyma się na poziomie kilkunastu stopni powyżej zera w ciągu dnia.

Przy tej okazji IMGW zwraca uwagę, że prognoza powyżej 7 dni to sprawdzalność poniżej 50 proc., a "prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom".

Prognoza średnioterminowa z ciepłym🔥 niż zwykle w latach 1991 - 2020 scenariuszem na następny tydzień (8 do 14 kwietnia).Pamiętajcie, że prognoza powyżej 7 dni to sprawdzalność <50% a prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/j1lUuZDIX5— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 2, 2024

