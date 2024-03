Obrazki jak z horroru. Z nieba spadają gęsi, ryby i żaby. Co się dzieje?!

Umyliście okna na święta? Będzie trzeba zrobić to jeszcze raz! Powód szokuje

W USA spadł deszcz gęsi. To nie Apokalipsa, a burza

Deszcze zwierząt to wcale nie są incydentalne przypadki. Obrazki, które widujemy np. w horrorach lub filmach katastroficznych, występują naprawdę. Często Hollywood prezentuje taką wizję świata, w której wszystkie bardzo niebezpieczne i trudne do wytłumaczenia rzeczy dzieją się w USA. O ironio to właśnie w amerykańskim stanie Idaho spadł deszcz dzikich gęsi śnieżnych. Ptaki leciały nad regionem w kierunku sąsiedniej Kanady. Jak podaje portal twojapogoda.pl, mieszkańców zaniepokoił widok martwych gęsi spadających z nieba. Kilkadziesiąt ptaków leżało na parkingu, kolejna grupa na dachach pobliskiego magazynu. Istniało podejrzenie ptasiej grypy u gęsi, ale badania wykluczyły obecność choroby u zwierząt.

Przyczyną "ptasiego deszczu" w Idaho była gwałtowna burza, która przeszła niedługo przed tym makabrycznym odkryciem. To właśnie pioruny miały wybić gęsi. Ledwie jedna błyskawica uśmierciła lecące przy sobie skupisko ptaków. Część gęsi ucierpiała w wyniku opadów gradu. Kule miały wielkość piłek tenisowych.

Z nieba potrafią spadać nie tylko lecące ptaki, ale również inne zwierzęta, których naturalnym środowiskiem jest np. woda. W przeszłości dochodziło do deszczów żab, a nawet ryb. Wszystko z powodu trąb powietrznych i wodnych, które wyrzucały zwierzęta z wody na powierzchnię. Gwałtowne prądy podczas tornada są w stanie usunąć z wody np. lżejsze płazy. Trąby wodne potrafią przenosić zwierzęta, np. żaby na odległość kilkudziesięciu kilometrów.

Źródło: TwojaPogoda.pl

