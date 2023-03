Jaka pogoda w pierwszym tygodniu wiosny? Deszcz, burze i wiatr. Ciepło tylko na południu Polski

Za nami bardzo ciepły weekend z pogodą typową dla wiosny. Czy będzie ciepło w pierwszym tygodniu wiosny? Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) "silna cyrkulacja strefowa z zachodu na wschód spowoduje napływ umiarkowanie ciepłych mas powietrza znad Atlantyku nad Europę". W pierwszym tygodniu wiosny temperatury w Polsce będą dodatnie, zarówno w dzień, jak i w nocy, bez przymrozków. W wielu miejscach naszego kraju termometry pokażą kilkanaście stopni powyżej zera. Jeśli popada to deszcz, ale umiarkowanie. Jedynie wysoko w górach opady deszczu i śniegu. Mogą pojawić się pierwsze wiosenne burze.

W poniedziałek (20 marca) - jak prognozuje IMGW - "przez Polskę będzie się przemieszczał front chłodny z przelotnymi opadami deszczu lub krupy śnieżnej". - Lokalnie możliwe słabe burze z porywistym wiatrem. W Beskidzie i Bieszczadach może się pojawić deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg - informuje IMGW. Temperatura od 8°C w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem. Około 12°C w centrum, a najcieplej na wschodzie. Tam termometry pokażą do 15°C.

We wtorek (21 marca) nieco więcej chmur. - Na przeważającym obszarze kraju opady deszczu, w Beskidach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg - informuje IMGW. Nieco chłodniej, bo od 7°C do 12°C. Umiarkowany i słaby wiatr.

Prognoza na pierwszy tydzień wiosny. Strefy opadów popsują pogodę w Polsce

W środę (22 marca) - jak podaje IMGW - "przez północną i centralną Polskę będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu". Pogodnie jedynie w południowej części kraju. Chłodno o poranku. W kotlinach Podkarpackich i na Suwalszczyźnie temperatura wyniesie zaledwie 2°C. Duża różnica temperatur w ciągu dnia. Od 9°C we wschodniej Polsce do nawet 17°C na Dolnym Śląsku. Porywisty wiatr i opady będą jednak potęgować chłód. W czwartek (23 marca) do Polski dotrze kolejny deszczowy i obniży temperaturę na północy kraju, do około 9°C. Tymczasem w Małopolsce termometry pokażą do 16-18°C. W całej Polsce będzie silnie wiać, w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody na pierwszy tydzień wiosny. Czy będzie ciepło w weekend?

Co z pogodą w weekend? W piątek (24 marca) - jak prognozuje IMGW - "na Bałtyku pojawi się głęboki niż, który wpłynie na aurę w Polsce. Pogoda będzie bardzo dynamiczna. W północnej części kraju wystąpią burze wraz z przelotnym deszczem. Nadal duże różnice w temperaturze. Nad morzem najzimniej, bo około 9°C. Uczucie chłodu potęgować będzie silny wiatr, w porywach do 85 km/h. Z kolei w Małopolsce i na Podkarpaciu termometry pokażą 16-17°C. W kolejnych dniach nadal sporo chmur i przelotny deszcz, miejscami możliwe też burze oraz silny wiatr. Temperatura maksymalna od 8°C na północy do 14-16°C na południu.

Wygląda więc na to, że na uderzenie ciepła i piękną, słoneczną pogodę wiosną będziemy musieli trochę poczekać. Tym bardziej, że prognoza długoterminowa na przełom marca i kwietnia mówi o załamaniu pogody. Szczegóły w artykule Wiemy, kiedy wróci zima i śnieg. Paskudna prognoza długoterminowa

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej