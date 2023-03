Bomba ciepła to nie wszystko! Eksperci ostrzegają przed wichurami do 120 km/h i nie tylko [Prognoza IMGW na 14.03.2023]

Majówka 2023. Kiedy wypada? Sprawdzamy pogodę na długi weekend

Majówka 2023 w tym roku rozpocznie się w poniedziałek, 1 maja. Kończy się w środę, 3 maja, jednak jeśli weźmiemy dwa dni wolne, nasz długi majowy weekend może wydłużyć się aż do dziewięciu dni i zacząć się... 29 kwietnia. Tak długi czas wolny to doskonała okazja na urlop, np. na łonie natury. Pytanie - jaka będzie pogoda na majówkę 2023? - Kwiecień i maj to odległa perspektywa, ale już teraz synoptycy zwracają uwagę, że w całej Polsce średnia miesięczna temperatura w tych miesiącach powinna być wyższa od normy wieloletniej. Najcieplej będzie na zachodzie, południowym i północnym zachodzie, w województwie śląskim i w Wielkopolsce. Czwarty i piąty miesiąc 2023 roku przyniosą opady w normie wieloletniej - pisaliśmy w długoterminowej prognozie na wiosnę na początku 2023 r. Co mówią aktualne prognozy? Pojawia się coraz więcej prognoz długoterminowych. My przyglądamy się tym, co prognozą eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW.

Pogoda na długi weekend majowy. IMGW prognozuje, co z opadami i temperaturą w maju

IMGW informuje, że średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna mieścić w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Najchłodniej będzie w Zakopanem, gdzie średnia temperatura powietrza zmieści się w przedziale 10 stopni Celsjusza do 11,2. Najcieplej we Wrocławiu - od 13,9 do 14,7 stopnia. Najwięcej opadów odnotuje Zakopane. Ich średnia to od 110,5 mm do 154,1 mm. Na drugim biegunie Gdańsk - od 35,1 do 59,7 mm.

Jak interpretować prognozę długoterminową na maj od IMGW?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Prognoza pogody na długi weekend majowy. Co mówią eksperci?

Co to oznacza w praktyce? Jaka będzie pogoda na majówkę 2023? Prognoza długoterminowa IMGW sugeruje, że temperatura i suma opadów będą mieścić się w wieloletniej normie. Oznacza to, że maj 2023 nie powinien być ani rekordowo ciepły, ani rekordowo zimny, w porównaniu do lat ubiegłych. Warto też pamiętać, że prognozy długoterminowe sprawdzają się rzadziej niż przewidywania na 2-3 dni do przodu. Niepewność prognoz długoterminowych wynika - jak tłumaczy IMGW - "z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych".

Podsumowując - długi weekend majowy, jak i cały maj może być okresem, w którym nie zabraknie zarówno ciepłych chwil ze słońcem, jak i dni deszczowych. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość i poczekać na kolejne prognozy długoterminowe, którą mogę być już o wiele dokładniejsze.

Źródło: IMGW

#IMGW-PIB: Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na kwiecień-lipiec 2023Kwiecień zapowiada się jako bardziej wilgotny miesiąc.Maj pozostanie w normie termicznej i opadowej.Czerwiec i lipiec mogą być cieplejsze.https://t.co/EIgIXo5gd7 pic.twitter.com/cODz3EgW5q— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 10, 2023