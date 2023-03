Kiedy przyjdzie wiosna? Ekspertka podała dwie graniczne daty

Śnieżyce i szklanka na drogach, a w górach wydarzy się jeszcze to! To nie będzie spokojny Dzień Kobiet [Prognoza IMGW na 8.03.2023]

Kiedy przyjdzie wiosna? IMGW podało dwie graniczne daty

Kiedy przyjdzie wiosna? Każdy chciałby znać już odpowiedź na to pytanie, dlatego takowej stara się również udzielić IMGW. Według najnowszych prognoz wiosna zawita do naszego kraju dopiero w długiej połowie marca, ale zanim to nastąpi, jej smak będę mogli poczuć mieszkańcy południowej Polski. W piątek, 10 marca, w Małopolsce i na Śląsku może być maksymalnie nawet 14-15 stopni, ale to będzie tylko chwilowe ocieplenie. Do kolejnego ma dojść ok. 17 marca. - Na ten moment można powiedzieć, że takie cieplejsze powietrze przyjdzie na 2 dni, gdy spodziewamy się temperatur powyżej 10 kresek prawie w całej Polsce, ale 19 marca znowu może się ochłodzić - mówi Emilia Szewczak z IMGW.

Wiosna, nie tylko kalendarzowa, ma przyjść 21 marca

Kolejna data, jaka pojawia się w kontekście przyjścia wiosny, to 21 marca, czyli nomen omen pierwszy dzień wiosny, ale tej kalendarzowej. Czy po tym terminie nastąpi przełom i definitywnie pożegnamy zimę?

- Tego dnia możemy się spodziewać naprawdę wysokich wartości, zaczynając od 10 stopni w rejonach podgórskich, gdzie tradycyjnie jest najchłodniej, do 15-17 kresek na przeważającym obszarze Polski. O ile jest za wcześnie, żeby precyzyjnie podać dokładną datę przyjścia wiosny, to na pewno można powiedzieć, że będzie to w drugiej połowie marca. Zobaczymy, czy rozgości się ona na dobre, bo warto pamiętać, że statystycznie w marcu najczęściej dociera do naszego kraju powietrze pochodzenia arktycznego - dodaje Szewczak.

🌙Za nami zimna noc na północy i cieplejsza na południu Polski.🌡️Temperatura powietrza od -3,1°C do 3,9°C.🥶Kolejna noc również chłodna na północy; na Suwalszczyźnie nawet -8°C.#IMGW #noc #temperatura #mróz pic.twitter.com/eQ18Dd1ijf— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 8, 2023

