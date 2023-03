Deszcz ze śniegiem, wichury do 80 km/h, a nawet to! W sobotę lepiej nie wychodzić z domu [Prognoza IMGW na 4.03.2023]

Od śniegu do krupy śnieżnej. Pogoda na weekend może odebrać chęć do wyjścia z domu!

Prognoza długoterminowa na marzec 2023. Śnieg, a nawet burze śnieżne

Prognoza długoterminowa na marzec 2023 nie zostawia wątpliwości - zima wcale nie zamierza ustępować. Jak informuje serwis Fanipogody.pl, najbliższe kilkanaście dni ma upłynąć pod znakiem braku stabilizacji w pogodzie, która będzie się wyróżniać napływającymi do Polski na zmianę niżami. W tym czasie do naszego kraju zawitają opady: śniegu, krupy śnieżnej, deszczu ze śniegiem i deszczu, które mogą się w dodatku przekształcać w:

śnieżyce;

burze śnieżne.

W tym czasie są również spodziewane wichury i mrozy, ale akurat w przypadku temperatury będziemy mieli do czynienia z dużymi wahaniami. Do końca 1. dekady marca będzie ona na ogół osiągała wartości poniżej normy wieloletniej, co zmieni się od 11 marca, bo w całej Polsce będzie cieplej, choć tylko na krótki okres. W tym czasie w trakcie dnia mogą się pojawić dwucyfrowe temperatury. Do tego czasu będzie dominować chłodne powietrze, nocami i o poranku - mrozy.

- Na stabilne warunki pogodowe w przyszłym tygodniu (6-12 marca - przyp. red.) nie mamy co liczyć, gdyż znajdziemy się w rozległym polu obniżonego ciśnienia, gdy to w obrębie zatoki niżowej przemieszczać mają się kolejne cyklony z rodowodem atlantyckim z systemami frontów atmosferycznych. Pojawiać mają się zarówno opady śniegu, mieszane i krupy śnieżnej. Na skutek wzrostu poziomego gradientu barycznego i występowania prądu strumieniowego pojawi się wiatr, który okresami oraz miejscami osiągnie skale wichury - informuje serwis Fanipogody.pl.

☀️Poniedziałkowy poranek jest słoneczny na północy i wschodzie Polski. W ciągu dnia chmur będzie przybywać☁️.Nad Polską utrzymuje się chłodna, wilgotna masa powietrza pochodzenia arktycznego🥶.#IMGW #chmura #słońce #pogoda pic.twitter.com/3GofmK0XUv— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 6, 2023

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Dalej

Sonda Czy tęsknisz za ciepłem i wiosną? Tak Nie