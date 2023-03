Deszcz i śnieg to nie wszystko. Stanie się jeszcze to! Będzie niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 2 marca 2023]

Na początku marca zima ponownie zaznaczała swoją aktywność w Polsce. Pogoda w weekend przyniosła m.in. opady śniegu i niskie temperatury. Wielu naszych czytelników już wypatruje nadejścia wiosny, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość. IMGW zapowiada kolejne zimowe akcenty, z którymi na pewno zmierzymy się w najbliższych godzinach. Problemem będą m.in. śliskie drogi. W górach będzie szalał silny wiatr.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 6 marca?

IMGW podaje, że w poniedziałek w ciągu dnia, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na pewno przydadzą nam się parasole i czapki.

- Miejscami pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, pod wieczór na zachodzie przechodzące w opady deszczu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, a w Karpatach do 55 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne - przekazują synoptycy Instytutu.

Do kierowców apelujemy o ostrożność w czasie jazdy. Piesi również powinni zachować czujność. Trzeba się liczyć z porannym skrobniem szyb samochodów.

Pogoda na jutro. Temperatura 6.03.2023

Na początku tygodnia temperatury będą nam przypominać, że mamy końcówkę zimy. W ciągu dnia nie spodziewamy się mrozu, ale gdzieniegdzie termometry pokażą minimalny plus.

- Temperatura maksymalna od 1°C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 5°C na krańcach zachodnich - przekazują eksperci Instytutu Meteorologii I Gospodarki Wodnej.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 6/7 marca

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami życie będą utrudniały opady śniegu, na zachodzie początkowo także śniegu z deszczem. W Bieszczadach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej lokalnie o 5 cm. Temperatura minimalna od -6°C miejscami na północy do -1°C na południu i południowym zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -8°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, przeważnie południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

