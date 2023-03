Deszcz i śnieg to nie wszystko. Stanie się jeszcze to! Będzie niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 2 marca 2023]

W piątek (3 marca 2023 r.) IMGW poinformował, że północno-wschodnia, wschodnia oraz południowa Europa znalazła się w zasięgu niżów z ośrodkami nad północną Skandynawią oraz Sycylią. Pozostały obszar kontynentu wszedł pod wpływ wyżu z rejonu Północnej Irlandii. Polska południowa i zachodnia pozostała na skraju wyżu, zaś północny obszar naszego kraju znalazł się na skraju niżu znad północnej Skandynawii. Pod wieczór, na krańcach północnych, zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Pozostaliśmy w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Jak to wszystko wpłynie na pogodę na sobotę? Dobrych wieści jest jak na lekarstwo.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 4 marca?

Synoptycy IMGW podają, że w sobotę (4 marca 2023 r.) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej. Niestety na tym nie koniec złych wieści. Temperatura odczuwalna będzie obniżana.

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na północnym wschodzie do 65 km/h, a na wschodnim wybrzeżu do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - alarmują eksperci Instytutu.

Pogoda na jutro. Temperatura 4.03.2023

Temperatury na początku weekendu nie będą zachęcały do długich spacerów. Przypomną nam, że wciąż panuje w Polsce kalendarzowa zima. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 5°C na zachodzie; w obszarach podgórskich lokalnie od -3°C do 0°C - podaje IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta - na 6 stopni mogą liczyć mieszkańcy Bydgoszczy, względnie ciepło będzie również w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Zaledwie trzy stopnie na plusie w Kielcach, Lublinie, Olsztynie i Katowicach.

Prognoza IMGW na noc z soboty na niedzielę, 4/5 marca

IMGW podaje, że w nocy z soboty na niedzielę (4/5 marca 2023 r.) na południu, zachodzie i krańcach północnych zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i okresami przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

- Temperatura minimalna od -7°C miejscami na wschodzie i północy, -5°C, -2°C na przeważającym obszarze, do 1°C nad morzem; lokalnie w obszarach rozpogodzeń na południu kraju spadek temperatury do -11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - alarmują eksperci. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

