Pogoda w Boże Ciało. Deszcz uderzy już w nocy. Prognoza IMGW

Już noc ze środy na czwartek (18/19 czerwca) ma być pochmurna i deszczowa. Przelotnie ma padać w prawie całej Polsce, z wyjątkiem krańców południowych. Przed nami dość ciepła noc, z temperaturą od 11°C w rejonach podgórskich Karpat i miejscami na północy, przez około 13°C w centrum, do 16°C na południu. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich - zapowiada IMGW.

Pogoda w Boże Ciało. Tutaj IMGW prognozuje burze

W Boże Ciało (19 czerwca) pochmurno, pogodne niebo jedynie w zachodniej Polsce. Prognozowany jest przelotny deszcz, zaś na północnym wschodzie możliwe burze. - Na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia prognozowana suma opadów do 10 mm - prognozuje IMGW. Chłodno, jak na drugą połowę czerwca i nadchodzący początek kalendarzowego lata (22 czerwca). Na wybrzeżu najchłodniej, tam termometry wskażą maksymalnie zaledwie 16°C. Pogoda nie zachęca więc do wypadku nad Bałtyk w długi weekend. W centrum i na zachodzie około 21°C. Najcieplej na południu kraju, tam 24°C. Jak widać, upały w Boże Ciało nam nie grożą. - Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, północno-zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 75 km/h, na północnym wschodzie do 70 km/h, na pozostałym obszarze do 65 km/h. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 80 km/h - przewiduje IMGW.

Ocieplenie zmierza do Polski

Co z pogodą w kolejnych dniach długiego weekendu? W piątek (20 czerwca) jeszcze chłodniej niż w Boże Ciało, na przeważającym obszarze kraju na termometrach około 20°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam do 23°C. We wschodnich regionach możliwy przelotny deszcz. Mamy też dobre wieści o pogodzie w długi weekend. W kolejnych dniach coraz cieplej, w niedzielę temperatura maksymalna do 27°C. Co więcej, w prognozach nie widać opadów deszczu.

Źródło: IMGW

