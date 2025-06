Pogoda na wtorek, 17.06.2025. W nocy deszcz, burze i mgły

Noc z poniedziałku na wtorek (16/17 czerwca) pochmurna we wschodniej Polsce. Miejscami przelotny deszcz, a początkowo na krańcach południowo-wschodnich możliwe też burze. We wschodniej Polsce prognozowana suma opadów do około 10 mm. Uwaga na mgły, które na południowym wschodzie lokalnie mogą ograniczać widzialność do 500 metrów.

W nocy na termometrach od 11°C w kotlinach górskich i na północy Polski. W centrum około 13°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 15°C. - Wiatr słaby, na wschodzie i północy umiarkowany i porywisty, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. Na wybrzeżu wiatr okresami dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h. W czasie burz wiatr porywisty. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h – zapowiada IMGW.

Pogoda na wtorek, 17.06.2025. Gdzie będzie padać deszcz?

Wtorek (17 czerwca) zapowiada się na dzień pogodny. Więcej ciemnych chmur i możliwy słaby, przelotny deszcz na północnym wschodzie. Duże różnice w temperaturze maksymalnej. Najchłodniej nad morzem, tam zaledwie 17°C. Na północnym wschodzie 19°C, a w centrum około 23°C. Najcieplej w zachodniej i południowej Polsce, gdzie termometry wskażą do 25°C. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h – przewiduje IMGW.

W kolejnych dniach do Polski wrócą burze. Potencjalnie niebezpiecznych zjawisk można spodziewać się już w środę (18 czerwca). Nadal ciepło, nawet do 26°C. Temperatura spadnie nieco w nadchodzący długi weekend. Nadal możliwy przelotny deszcz, zaś w weekend (21-22 czerwca) prawdopodobnie ponowne burze. Więcej szczegółów w artykule Pogoda rozczaruje nas podwójnie. Długi weekend i początek lata za rogiem, a tu takie prognozy!

Źródło: IMGW

