Pogoda na weekend, 4-5 marca. Opady śniegu zwiastują powrót zimy

Od kilku dni w Polsce panują niskie temperatury, a w nocy - mrozy, ale w weekend, 4-5 marca, mają się ponadto pojawić opady śniegu i porywisty wiatr, zapowiadając kolejny atak zimy. Jak informuje IMGW, wszystko zacznie się w sobotę, 4 marca, gdy przez nasz kraj będą przechodzić przelotne opady: śniegu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej i deszczu. Mimo dużego zachmurzenia możliwe są jednak lokalne rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od –2°C na południu do 3°C nad morzem, ale lokalnie na obszarach podgórskich może spaść nawet do minus 10 kresek poniżej zera. Z kolei w dzień będzie maksymalnie od 1°C na północnym wschodzie do 5°C na zachodzie - na obszarach podgórskich lokalnie od –3°C do 0°C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a na jego podmuchy należy uważać na Wybrzeżu, gdzie może osiągnąć do 70 km/h, i w Tatrach i Sudetach. W górach powieje nawet z prędkością do 80 km/h, co może prowadzić do zawiei i zamieci śnieżnych. Jak będzie wyglądać pogoda w niedzielę, 5 marca?

- W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy i północnym wschodzie kraju oraz w górach, słabe i przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna w nocy od –4°C do 0°C, tylko w rejonach podgórskich i w górach chłodniej około –6°C. W dzień temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Wiatr będzie wiał z zachodu i północnego zachodu, na ogół słaby i umiarkowany, jedynie na północy dość silny i porywisty - podaje IMGW.

Dziś sporo chmur, na Podhalu i w górach rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, rano na północnym wschodzie śnieg❄ Początkowo mgły z widzialnością do 300 m. 🌡Temperatura od 2°C do 7°C. 💨Wiatr słaby i umiarkowany, na płn. porywisty, północno-zachodni i zach. pic.twitter.com/d4vxIYOn4S— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 3, 2023

