Burze i deszcze w starciu z gorącem. Pogoda da nam popalić, zwłaszcza w tych regionach

Pogoda na środę, 18 czerwca: IMGW prognozuje kolejny dzień z deszczami i burzami

Przed nami kolejny dzień bez wyraźnego, pogodowego przełomu. Na noc z wtorku na środę, IMGW zapowiada przelotne opady deszczu na wybrzeżu i tam również porywisty wiatr z prędkością do 60 km/h. Temperatura minimalna od 8 stopni na Podhalu do 16 nad morzem. A co nas czeka w ciągu dnia? Termometry pokażą wartości, kojarzone ze środkiem lata, ale nie obejdzie się bez niebezpiecznych zjawisk meteo.

Najprzyjemniejsze warunki odnotujemy na południu Polski. Tam zachmurzenie będzie małe, słońce regularnie będzie się przebijało przez chmury. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe słabe burze - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 18 czerwca.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prezentuje mapę z prognozą na środę, 18 czerwca:

Pogoda na jutro. Temperatura 18.06.2025

Jak widać na załączonym powyżej obrazku, IMGW zapowiada bardzo wysokie temperatury w kilku województwach. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 17 stopni nad morzem, około 21 na północy, 26 w centrum i na zachodzie, do 28 - 29 na południu. W godzinach popołudniowych możemy "dobić" do granicy 30 stopni w województwach:

opolskim

śląskim

małopolskim

podkarpackim

łódzkim

lubuskim

Jak się zachowywać przy takich temperaturach?

Pamiętajmy o regularnym piciu wody;

Unikajmy zbyt długiego przebywania na pełnym słońcu;

Unikajmy forsowania wysiłku fizycznego;

Wietrzmy dom lub mieszkanie, gdy temperatura na zewnątrz jest najniższa.

Podczas długiego weekendu Polacy zmierzą się z delikatnym, ale jednak ochłodzeniem. Upały mogą wrócić 22 czerwca. Najgoręcej zrobi się w zachodniej części Polski. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

