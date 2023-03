Deszcz i śnieg to nie wszystko. Stanie się jeszcze to! Będzie niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 2 marca 2023]

W niedzielę (5 marca) - jak zapowiada IMGW - "Polska będzie w zasięgu zatoki niżu znad zachodniej Rosji, w chłodnej masie powietrza napływającej z północnego zachodu Europy". Wzrost ciśnienia. Jakie są prognozy dla poszczególnych regionów?

Prognoza IMGW na 5.03.2023. Pomorskie i zachodniopomorskie

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, z kierunków zachodnich.

Prognoza IMGW na 5.03.2023. Podlaskie i warmińsko-mazurskie

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Prognoza IMGW na 5.03.2023. Wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie

Zachmurzenie przeważnie duże. Temperatura maksymalna od 2°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza IMGW na 5.03.2023. Mazowieckie, łódzkie i lubelskie

Zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Temperatura maksymalna od 1°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza IMGW na 5.03.2023. Dolnośląskie, śląskie i opolskie

Zachmurzenie duże, na południu i zachodzie regionu przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady śniegu. Temperatura od –9°C do –6°C. Wiatr w nocy dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w dzień umiarkowany i dość silny, północno-zachodni i zachodni. W nocy lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza IMGW na 5.03.2023. Małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie

Zachmurzenie w nocy duże, malejące do umiarkowanego. Opady deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu, stopniowo zanikające. W dzień zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od –1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, zachodni.

Źródło: IMGW

