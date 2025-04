Synoptycy ostrzegają przed śniegiem i silnym wiatrem

Jak informuje cytowana przez Polską Agencję Prasową synoptyk IMGW Ewa Łapińska, w nocy ze czwartku na piątek (10-11.04.2025) na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże. Tam również wystąpią opady deszczu ze śniegiem, a na Podlasiu i w Karpatach śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 5 cm. W całym kraju prognozowane są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 st. C na krańcach wschodnich, minus 3 st. C w rejonach podgórskich Karpat, 2 st. C w centrum, do 6 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty – do 60 km/h nad morzem. Na wschodzie wiatr będzie wiał z kierunków południowych i południowo-zachodnich, na zachodzie z kierunków północnych i północno-zachodnich.

Piątek przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami nad morzem i na krańcach zachodnich Polski. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w Karpatach śnieg. Nad ranem na Podlasiu prognozowany jest deszcz ze śniegiem. Temperatura przyjmie wartości od 4 st. C na południowej Lubelszczyźnie, 9 st. C w centrum kraju i nad morzem, do 13 st. C na zachodzie. Na wschodzie kraju wiatr będzie słaby, na pozostałym obszarze porywisty i umiarkowany. Porywy mogą osiągnąć do 65 km/h.

W nocy z piątku na sobotę na północy i na wschodzie będzie pogodnie i mroźno, a na południu i zachodzie pochmurno i deszczowo. W rejonach podgórskich Karpat wystąpi deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od minus 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, jedynie na południu umiarkowany. Nad ranem miejscami mogą wystąpić mgły i zamglenia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu na wschodnich krańcach Polski. Alerty obejmą województwo podlaskie, wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, a także powiat łosicki w województwie mazowieckim. Ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartkowej nocy do piątkowego poranka.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Apel o ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, IMGW apeluje o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Szczególną uwagę powinni zwrócić kierowcy, piesi oraz osoby planujące aktywność na świeżym powietrzu. Pamiętajmy, że nawet niewielkie opady śniegu mogą powodować oblodzenie dróg i chodników, co zwiększa ryzyko wypadków.

QUIZ: O pogodzie wiesz już wszystko? Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? Halny wieje z dolin w kierunku gór Halny wieje z gór w kierunku dolin Halny jest wiatrem zmiennym Następne pytanie