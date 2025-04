Zima nie odpuszcza! Śnieg, deszcz i silny wiatr w prognozach pogody

Spis treści

Na wiosenną pogodę jeszcze poczekamy

Coraz więcej prognoz potwierdza wzrost temperatury i powrót wiosennej pogody do Polski, ale stanie się to najwcześniej w weekend. Tymczasem najbliższe godziny w pogodzie to niemal zimowa aura. - W najbliższych dniach spadnie deszcz, śnieg i będzie wiać silny wiatr, którego prędkość w porywach wyniesie do 80 km/h, co w górach może spowodować zamiecie i zawieje śnieżne – zapowiada w rozmowie z PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Noc z wtorku na środę (8/9 kwietnia) pogodna, jedynie na południowym wschodzie więcej ciemnych chmur i tam przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Karpatach może przybyć około 5 cm białego puchu. Uwaga na mgły, które na pojezierzach pomorskich lokalnie mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów.

IMGW ostrzega przed przymrozkami. Nawet -6°C

Przed nami kolejna zimna noc, IMGW nadal ostrzega niemal cały kraj przed przymrozkami. Najchłodniej na Podlasiu, tam -6°C. Na wschodzie, w centrum i kotlinach karpackich -5°C. Na północnym zachodzie około -2°C. Około zera na zachodzie, a najcieplej nad morzem, gdzie termometry wskażą 2-3°C. - Wiatr słaby, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany, z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h – zapowiada IMGW.

Prognoza pogody IMGW na środę, 9.04.2025

Środa (9 kwietnia) na przeważającym obszarze kraju zapowiada się jako dzień pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga na mgły, które rano na północnym zachodzie mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Duże różnice w temperaturze maksymalnej. Najchłodniej na Podhalu, tam 4°C. Niewiele cieplej na północnym wschodzie. W centrum około 9°C, a najcieplej w zachodniej Polsce, gdzie termometry wskażą do 13°C. - Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni – przewiduje IMGW.

