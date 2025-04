Spis treści

Pogoda 10.04.2025. Tutaj spadnie 20 cm śniegu

Noc ze środy na czwartek (9/10 kwietnia) pochmurna, tylko na zachodzie bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem, a we wschodnich regionach również śnieg. - Na obszarach podgórskich oraz w Karpatach opady śniegu mogą mieć natężenie umiarkowane i silne, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na obszarach podgórskich o około 5 cm do 10 cm, wysoko w górach lokalnie o 20 cm – zapowiada IMGW.

IMGW ostrzega przed przymrozkami

Przed nami kolejna noc z przymrozkami. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w prawie całej Polsce. Przy ujemnej temperaturze i opadach na drogach i chodnikach zrobi się ślisko. Najchłodniej w kotlinach karpackich, tam -6°C. We wschodniej Polsce -4°C, w centrum około -2°C. Najcieplej na zachodzie i nad morzem, tam do 3°C. - Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i okresami dość silny, porywisty, przeważnie z kierunków północnych. Na południu porywy wiatru do 65 km/h, a wysoko w górach do 80 km/h. Na obszarach podgórskich oraz wysoko w górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne – zapowiada IMGW.

Pogoda 10.04.2025. Czwartek z deszczem i śniegiem

Czwartek (10 kwietnia) zapowiada się na dzień pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a na południu i wschodzie kraje spaść może śnieg. W Bieszczadach może przybyć ok. 5 cm białego puchu. Bez opadów jedynie na północnym zachodzie. Najchłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam lekki mróz. Na wschodzie od 3°C, w centrum około 7°C w centrum. W zachodnich regionach najcieplej, tam do 11°C do 14°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny. Porywy wiatru do 65 km/h na południu, na obszarach podgórskich lokalnie do 70 km/h, a wysoko w górach do 90 km/h. W górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne – informuje IMGW.

