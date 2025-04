Śnieg i 5 stopni mrozu. Atak zimy potrwa dłużej. Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Spis treści

Pogoda na wtorek: 5 stopni mrozu w prognozie na noc

Na początku kwietnia zima postanowiła przypomnieć o sobie Polakom. W miniony weekend powróciły opady śniegu i niskie temperatury. I choć na horyzoncie widać już ocieplenie do 20 stopni, to na taki scenariusz trzeba będzie jeszcze poczekać. Najnowsza prognoza IMGW na noc z 7 na 8 kwietnia (poniedziałek/wtorek) wskazuje m.in. na ujemne temperatury. Na wschodzie i w rejonach podgórskich zobaczymy wartości minimalne na poziomie od -5 stopni do -2°C. - Miejscami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie i w rejonach podgórskich także śniegu, na północy i zachodzie stopniowo zanikające - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej.

Na Pomorzu problemem będzie tez porywisty wiatr, który obniży temperatury odczuwalne. Podobnie wyglądają prognozy na wtorek. W ciągu dnia pogoda nie ulegnie znacznej poprawie.

Pogoda na jutro: Śnieg i porywisty wiatr w prognozie na 8 kwietnia

Wprawdzie we wtorek jest szansa na delikatne ocieplenie, ale pogoda spłata również nieprzyjemne figle. Zimowych akcentów będzie sporo i nie uwolnimy się od opadów śniegu. Kierowcy muszą być przygotowani na śliskie drogi i skrobanie szyb samochodów.

W ciągu dnia w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach i rejonach podgórskich oraz miejscami na wschodzie - śniegu - podaje IMGW w prognozie na 8 kwietnia.

Na opady powinni się przygotować mieszkańcy województw:

warmińsko-mazurskiego

lubelskiego

podkarpackiego

małopolskiego

W całym kraju aktywne są ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert) przed przymrozkami. Zalecamy ostrożność!

Najnowsza prognoza pogody. Temperatura 8.04.2025

We wtorek najzimniej będzie na wschodzie i północnym-wschodzie. W tych rejonach tylko lokalnie będzie szansa na temperatury powyżej 5 stopni. Powrót "dwucyfrówek" odnotujemy na południu i zachodzie kraju. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej powinno być w okolicach Wrocławia, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i Bydgoszczy.

Na konkretne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do weekendu. Na 13 kwietnia IMGW zapowiada temperatury na poziomie 20 stopni Celsjusza. Czy to się potwierdzi? Prognozy będziemy aktualizować w serwisie pogodowym "Super Expressu" oraz w naszych lokalnych oddziałach.