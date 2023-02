Zorza polarna widziana z Polski! Te zdjęcia robią furorę

Zorza polarna widziana z Polski? Tak, i paradoksalnie nie ma w tym nic zaskakującego, co postanowili wyjaśnić na swoim profilu facebookowym Lubuscy Łowcy Burz. W ostatnich latach to zjawisko, i to z perspektywy, naszego kraju możemy obserwować dosyć często. Dlaczego? - Mamy aktualnie doczynienia ze wzrostem aktywności słonecznej objawiającej się zwiększeniem ilości rozbłysków. Jeżeli rozbłyskowi towarzyszy koronalny wyrzut masy i rozbłysk jest skierowany w kierunku Ziemi to po dotarciu do naszej planety objawia się powstaniem pięknych zórz polarnych. Spadki i wzrosty aktywności słonecznej są normalne, a jeden cykl słoneczny (wzrost i spadek aktywności słońca) trwa około 11 lat - informują Lubuscy Łowcy Burz.

Z okazji do obserwowania zorzy polarnej w nocy z poniedziałku na wtorek, 28 lutego, postanowiło skorzystać wiele amatorów zarówno fotografii, jak i unikalnych zjawisk atmosferycznych, jako że zorza polarna występuje w górnej atmosferze. Na Ziemi pojawia się na ogół za kołami podbiegunowymi, ale jak widać poniżej, towarzyszące jej barwy były również widziane z Polski.

