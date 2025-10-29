Burze i wiatr do 120 km/h! Pogoda na koniec października zaskoczy Polaków

IMGW przewiduje na czwartek (30 października) zmienną pogodę z deszczem, silnym wiatrem, a nawet burzami.

Temperatury będą wysokie jak na koniec października, osiągając do 18°C na południu Polski.

W nocy mgły na Warmii i Mazurach, a wiatr w górach osiągnie prędkość do 120 km/h.

Czy czeka nas burzowy koniec października i co z wiatrem w kolejnych dniach? Sprawdź szczegóły prognozy!

Noc ze środy na czwartek (29/30 października) będzie pogodna. Więcej chmur i słaby deszcz pojawi się w drugiej części nocy w północnej i zachodniej Polsce. Mieszkańcy Warmii i Mazur powinni uważać na mgły, które nad ranem miejscami ograniczą widzialność do 200 m.

Najbliższej nocy na termometrach od 3°C do 6°C we wschodniej połowie kraju i w rejonach podgórskich. Na pozostałym obszarze od 7°C do 9°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w rejonach podgórskich dość silny i porywisty, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach i w Tatrach wiatr w porywach do 100 km/h, w Bieszczadach do 120 km/h – zapowiada IMGW.

Czwartek (30 października) zapowiada się na dzień pochmurny, z przelotnym deszczem. W zachodniej Polsce lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadów na północy kraju do 15 mm. Przed nami dość ciepły dzień, jak na końcówkę października. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam termometry wskażą od 10°C. W centrum około 13°C. Najcieplej na południu kraju, do 18°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach przeważnie do 55 km/h, nad morzem i w rejonach podgórskich Bieszczadów w porywach do 80 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 130 km/h, w Bieszczadach do 120 km/h, a w Tatrach do 100 km/h, stopniowo słabnący – zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

