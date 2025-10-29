Taka będzie pogoda na początku listopada. Nawet 17 stopni, ale synoptycy widzą jeden problem

Prognoza IMGW zapowiada znaczącą zmianę pogody w Polsce, z końcem tygodnia przynoszącą uspokojenie i poprawę warunków.

Spodziewaj się mniej deszczu i wiatru, za to więcej słońca, a temperatury na południu kraju wzrosną nawet do 16-17°C.

Jakie dokładnie warunki pogodowe czekają nas w poszczególnych dniach i gdzie będzie najcieplej?

W środę (29 października) przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie od 9°C do 13°C. - Wiatr będzie przeważnie umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu okresami także dość silny i w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni - przewiduje IMGW.

W czwartek (30 października) pogodnie w południowej i wschodniej Polsce. Na pozostałym obszarze więcej ciemnych chmur, jednak deszcz możliwy tylko na wybrzeżu. Będzie coraz cieplej, na południu kraju nawet 16°C. Na północy najchłodniej, od 11°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i nad morzem miejscami porywisty, w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych - informuje IMGW.

Ostatniego dnia października deszcz na południu kraju, zaś na północnym wschodzie i w centrum pogodnie. Na termometrach maksymalnie od 12°C do 16°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i nad morzem chwilami porywisty, a w rejonach podgórskich Karpat miejscami dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych - prognozuje IMGW.

Listopad powita nas pochmurną pogodą, z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 11-12°C na północy do 17°C na południu. - Wiatr będzie słaby, w rejonach podgórskich Karpat umiarkowany i porywisty, lokalnie w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych - zapowiada IMGW.

W niedzielę (2 listopada) najmocniej popada we wschodniej Polsce, pogodnie na południowym zachodzie. Osłabnie wiatr, ale zrobi się chłodniej, na termometrach od 9°C do 13°C.

Źródło: IMGW

