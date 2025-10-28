IMGW prognozuje na środę 29 października zmienną pogodę w całej Polsce.

Spodziewane są deszczowe chmury, silny wiatr, a w górach opady śniegu, choć temperatura miejscami sięgnie 15°C.

Dowiedz się, gdzie będzie najcieplej, a gdzie wiatr osiągnie największą prędkość, czytając pełną prognozę!

W nocy z wtorku na środę (28/29 października) miejscami popada deszcz, a wysoko w górach - śnieg. Opady od zachodu będą stopniowo zanikać. Suma opadów deszczu lokalnie na krańcach południowych oraz miejscami na wybrzeżu około 10 mm. Wysoko w Karpatach przybędzie 5-7 cm śniegu.

W nocy najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 3°C. Najcieplej nad morzem i w zachodniej Polsce, tam do 8°C. - Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, miejscami w porywach do 60 km/h, a na wybrzeżu również dość silny i w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, a w Karpatach do 90 km/h i tam może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.

Środa (29 października) będzie dniem pochmurnym, rozpogodzenia możliwe miejscami w centralnej i południowej Polsce. Słaby, zanikający po południu deszcz, pojawi się miejscami na północny i południowym zachodzie kraju.

Najchłodniej na północnym wschodzie, tam od 8°C. W centrum około 12°C. Najcieplej na południu kraju, gdzie termometry wskażą do 15°C. - Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni, w drugiej połowie dnia słabnący i skręcający na południowy. Nad morzem porywy wiatru do 75 km/h, wysoko w Sudetach do 110 km/h, w Karpatach do 70 km/h - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

