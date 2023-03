Pogoda w pierwsze dni wiosny da nam prztyczka w nos! Tajemniczy wiatr z południa zmieni wszystko

Bomba ciepła to nie wszystko! Eksperci ostrzegają przed wichurami do 120 km/h i nie tylko [Prognoza IMGW na 14.03.2023]

Pogoda w pierwsze dni wiosny. Zobacz prognozy

Pogoda w ostatnich dniach nie rozpieszczała. Mieliśmy gwałtowne wzrosty i spadki temperatur. Był również deszcz i śnieg. Powiedzenie "w marcu jak w garncu" idealnie opisywało aurę w ostatnich dniach. Jednak już 21 marca będziemy mieli pierwszy dzień wiosny. W związku z tym wszyscy liczymy na poprawę pogody. Czy w końcu to nastąpi? Jak przekonuje serwis twojapogoda.pl, pogoda spłata nam figla. A to dlatego, że nie będziemy w końcu musieli na nią narzekać, co w naszym kraju jest wręcz olimpijską dyscypliną. Jak informuje pogodowy serwis, już nadchodzący weekend (18-19.03) będzie ciepły i słoneczny. Temperatura będzie oscylowała w granicach od 10 do 15 stopni, a miejscami powyżej 15 stopni. Prawdziwego uderzenia wiosny możemy się spodziewać w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Wówczas ciepły wiatr z południa przyniesie ocieplenie, a temperatura może podskoczyć do nawet 20 stopni! Apogeum ma nastąpić w ostatni weekend marca, kiedy to w niektórych miejscach możemy się spodziewać nawet 23 stopni na termometrze. Oby te prognozy się sprawdziły.

