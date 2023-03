Burze i krupa śnieżna to zaledwie początek! Szalona pogoda atakuje Polskę [Prognoza IMGW na 20.03.2023]

Ciepła sobota, ale w nocy przyjdzie mróz i jeszcze to! Może być niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 18.03.2023]

W niedzielę (19 marca 2023 r.) IMGW poinformował, że nad Europą Zachodnią i Północną pogodę w dalszym ciągu kształtowały się niże z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu dominację zaznaczyły wyże znad Atlantyku i Rosji. Polska wschodnia znalazła się na skraju wyżu znad zachodniej Rosji, zaś zachodnia na skraju płytkiego niżu z ośrodkiem nad Norwegią. Jesteśmy w ciepłym powietrzu polarnym morskim. A jak będzie na początku przyszłego tygodnia? Wieści są zarówno dobre, jak i złe. Trzeba będzie uważać na niebezpieczne zjawiska meteo!

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 20 marca?

Zdaniem synoptyków IMGW w poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Zmierzymy się z przelotnymi opadami deszczu. - Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg - alarmują eksperci Instytutu. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w Beskidach i Bieszczadach dość silny, w czasie burz porywisty, zachodni i południowo-zachodni - dodają. Zalecamy szczególną ostrożność i obserwowanie lokalnych komunikatów meteo. Prognozy będziemy wam przekazywać również w ciągu dnia.

Pogoda na jutro. Temperatura 20.03.2023

Przechodzimy do dobrych wieści. Temperatury na dzień przed początkiem kalendarzowej wiosny będą nas zachęcać do dłuższych spacerów. Tutaj nie ma mowy o ataku zimy, a wręcz przeciwnie.

- Temperatura maksymalna od około 8 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem, około 12°C w centrum, do 15 stopni na wschodzie - analizują synoptycy IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej powinno być w okolicach Rzeszowa, Warszawy, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku, Łodzi i Wrocławia. Tam termometry pokażą 14-15 stopni. Trzy kreski mniej zobaczymy w Szczecinie.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 20/21 marca

W nocy zachmurzenie przeważnie będzie duże. Miejscami pojawią się opady deszczu, w Beskidach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Gdzieniegdzie zanikające burze. Temperatura minimalna od 3°C do 7°C, tylko w rejonach podgórskich Karpat od 1°C do 4°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - ostrzega Instytut.

