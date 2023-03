Temperatura spadnie nawet do -9 stopni! Zima znów atakuje. Zaskakująca prognoza ekspertki IMGW

Deszcz i śnieg to nie wszystko! Czeka nas mróz i jeszcze to! Synoptycy alarmują [Prognoza IMGW na 16.03.2023]

Zima próbuje zaznaczyć swoją aktywność, ale pozostały jej już tylko momenty po zmroku. W nocy z czwartku na piątek (16/17 marca 2023 r.) na południu kraju spodziewane jest zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Pojawią się niebezpieczne zjawiska meteo, które przypomną nam, że wciąż mamy kalendarzową zimę. W północno-wschodniej części kraju jeszcze możliwy słaby deszcz ze śniegiem albo sam śnieg, ale to będą niewielkie opady. Tam też nad ranem utworzy się mgła ograniczająca widzialność do ok. 300 m.

Prognoza ekspertki IMGW: W nocy będzie niebezpiecznie i zimno

- Najchłodniejsza noc będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam średnia temperatura wyniesie ok. minus 6 stopni, ale niewykluczone, że lokalnie może tam spaść do minus 9 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze będzie się kształtować od ok. minus 4 stopni na wschodzie do ok. 1-0 stopni na zachodzie. Najcieplej ok. 2 stopnie Celsjusza na plusie powinno być miejscami na zachodnim Wybrzeżu - przekazała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, cytowana przez PAP.

Zaznaczyła przy tym, że dla południa kraju na noc z czwartku na piątek IMGW wydał ostrzeżenia o przymrozkach. Wiatr będzie słaby, jedynie na krańcach zachodnich i umiarkowany na Wybrzeżu, gdzie podobnie jak w Sudetach, może być porywisty, nieprzekraczający 55 km/h. Wiatr zmieni już kierunek i wiać będzie głównie z południowego wschodu.

Pogoda w Polsce. Optymistyczna prognoza na piątek, 17 marca

W piątek należy spodziewać się kontynuacji ocieplenia i ładnej pogody. Na południu kraju nadal zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, miejscami w rejonach Wybrzeża, Pomorza okresami wzrośnie do dużego. Słabe opady deszczu spodziewane są tylko na Wybrzeżu. Będą wręcz symboliczne.

Jak wskazała synoptyk IMGW, w rejonach podgórskich Karpat ocieplenie nie będzie jeszcze odczuwalne, bo tam temperatura wzrośnie do ok. 4 stopni Celsjusza. Ale już na Suwalszczyźnie termometry wskażą do 6 stopni, w centrum ok. 10 stopni.

- Najcieplej będzie na południowym zachodzie. Tam ok. 13 stopni, ale w rejonie oddziaływania fenu (ciepły wiatr wiejący z gór w doliny), w Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura może wzrosnąć do 15 stopni Celsjusza - przekazała ekspertka. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

