Pogoda na Wielkanoc 2023. Będzie ciepło? Oto prognoza długoterminowa IMGW

Im bliżej świąt, tym więcej pojawia się prognoz długoterminowych na Wielkanoc 2023. Przypomnijmy, że w tym roku Niedziela Wielkanocna wypada 9 kwietnia, zaś Lany Poniedziałek - 10 kwietnia. Co mówią aktualne prognozy pogody na Wielkanoc? Sprawdzamy najnowsze dane z IMGW. I niestety nie mamy najlepszych informacji. Eksperci przewidują, że cały weekend będzie pochmurny i deszczowy. Choć temperatury mają pokazać nawet kilkanaście kresek powyżej zera, w niektórych rejonach mogą być nawet opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu! Poznajcie szczegóły.

Prognoza pogody na Wielki Piątek, 7 kwietnia

Wielki Piątek wypada w tym roku 7 kwietnia. Jaka czeka nas pogoda tego dnia? Prognozy długoterminowe wskazują, że Wielki Piątek będzie pochmurny, przewidywane są opady deszczu, a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, oraz śniegu w górach. - Na południu kraju opady mogą mieć okresami umiarkowane natężenie. Temperatura minimalna od około 0°C na południu do 5°C na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna zróżnicowana: od 1°C do 6°C na południu kraju i od 7°C do 12°C na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północno-wschodni i północny, na południu przeważnie słaby, zmienny - przewidują eksperci IMGW.

Prognoza pogody na Wielką Sobotę, 8 kwietnia

Wielka Sobota wypada w tym roku 8 kwietnia. Jaka czeka nas pogoda tego dnia? Warto to wiedzieć, bo być może idąc do kościoła święcić pokarmy, trzeba będzie zabrać ze sobą nie tylko koszyczek, ale i parasol. - Zachmurzenie duże, okresami wystąpią opady deszczu lub mżawki, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, w rejonach podgórskich Karpat około 0°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 12°C; na Podhalu około 2°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni - podaje IMGW.

Prognoza pogody na Wielkanoc, 9 kwietnia

Niedziela Wielkanocna wypada w tym roku 9 kwietnia. Dla większości z nas będzie to dzień wolny od pracy. CZy pogoda będzie sprzyjała, by po śniadaniu wielkanocnym wybrać się na niedzielny spacer? Prognozy IMGW nie nastawiają optymistycznie. Pogoda w Niedzielę Wielkanocną nie będzie nas rozpieszczać. - Będzie przeważać duże zachmurzenie i okresami wystąpią opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, w rejonach podgórskich Karpat około -1°C, a temperatura maksymalna od 8°C do 13°C; na Podhalu około 4°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni - informuje IMGW.

Prognoza pogody na lany poniedziałek, 10 kwietnia

Lany poniedziałek wypada w tym roku 10 kwietnia. Tego dnia obchodzimy śmigus-dyngus. Zwyczaj nakazuje oblewanie się wodą. Czy lany poniedziałek będzie "mokry" także za sprawą pogody? Prognozy długoterminowe wskazują, że tak. Lany poniedziałek ma być jednak zdecydowanie najcieplejszym dniem wielkanocnego okresu. Na termometrach nawet 16 stopni powyżej zera.

Prognoza długoterminowa na kwiecień. Jak czytać prognozy pogody od IMGW?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Pogoda na Wielkanoc 2023. Co mówią eksperci?

Co to oznacza w praktyce? Jaka będzie pogoda na Wielkanoc 2023? Prognoza długoterminowa IMGW sugeruje, że temperatura będzie mieścić się w wieloletniej normie. Oznacza to, że kwiecień 2023 nie powinien być ani rekordowo ciepły, ani rekordowo zimny, w porównaniu do lat ubiegłych. Meteorolodzy zwracają uwagę na sumę opadów będącą powyżej normy, a zatem w kwietniu 2023 należy spodziewać się więcej chwil z deszczem.

Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe sprawdzają się rzadziej niż przewidywania na 2-3 dni do przodu. Niepewność prognoz długoterminowych wynika - jak tłumaczy IMGW - "z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych".

Podsumowując - Wielkanoc 2023, jak i cały kwiecień może być okresem, w którym nie zabraknie zarówno ciepłych chwil ze słońcem, jak i dni deszczowych. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość i poczekać na kolejne prognozy długoterminowe, którą mogę być już o wiele dokładniejsze.

